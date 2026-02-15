Quique Felman contó por qué estuvo preso en Estados Unidos, qué hizo en el pabellón y aseguró que “hay otros periodistas que llevaban jugadores”

En los últimos días, la detención de Enrique Felman, popularmente conocido como Quique, sorprendió al mundo del fútbol. Felman es un histórico periodista de TyC Sports que suele destacarse por su simpatía a la hora de realizar entrevistas, pero en esta oportunidad quedó vinculado a una presunta estafa que se dio en un casino de Las Vegas. Estuvo detenido casi dos semanas en Estados Unidos, pero logró quedar libre de culpa y ahora relató todo lo sucedido.

En diálogo con La Nación, Felman reveló que son muchos los involucrados: “A mi me llevaron, a como a un montón de personas más; hay como 400 deudores que están en la misma situación que yo. Todos tienen orden de arresto; otros ex jugadores, tres muy emblemáticos, tienen deudas más altas que yo. La mía era de US$300.000; la de ellos es de US$500.000″.

Al momento de ser consultado respecto a quién lo llevó a Las Vegas, el periodista optó por no decir su nombre, aunque reveló: “Fue por una persona, no sé si decir el nombre, que es argentino, de una familia vinculada históricamente a los casinos en la Argentina y en Las Vegas; un argentino de 40 años. Me contacta un exfutbolista, que trabajaba para esta persona, para el dueño del circo”.

Además, agregó: “Y me dice que esta persona lleva a exjugadores de fútbol; allá vi a muchos jugadores y exjugadores, en el casino. Me dicen que te lleva, te paga el pasaje, el resort de Las Vegas, la estadía, la comida y te dan un viático, y además un bonus por promocionar el casino“.

Quique Felman estuvo detenido en Estados Unidos. (Foto: @quikefelman).

“Te daba un crédito de US$300.000 en mi caso y te ganabas US$5000. Si el crédito era de US$500.000, ganabas US$10.000, por ejemplo. Ellos nos daban las fichas y nos hicieron firmar un papel. Te decían: ‘Quedate tranqui que si perdés, nosotros te damos el dinero para que lo reintegres al casino’“, añadió Felman.

Publicidad

Publicidad

Situaciones extrañas en el casino

ver también ¿Por qué motivo estuvo preso Quique Felman, periodista deportivo de TyC Sports?

Quique Felman también relató que la indicación era que pierdan en el casino: “Fui y perdí porque esta persona quiso que pierda; monitoreaban las mesas: punto y banca, blackjack, había como diez personas mirando; estaba todo sistematizado; se hacia 14 horas al día durante todos los días; éramos unas 200 personas por semana. ¿Donde nace el quilombo? ‘Te hacemos sacar el crédito y nos hacemos cargo de la deuda en caso de que vos pierdas’, me dijeron”

Además, afirmó: “Perdí en la ruleta; iba ganando, pero fui inducido a perder. Una persona común y corriente ganando se retira; ‘vamos a llegar el millón y te doy otras regalías’, me decía; nunca llegamos y perdimos hasta que nos quedamos sin crédito. Esto fue en marzo de 2025″.

¿Cómo cae preso?

“En abril iba a viajar a Estados Unidos y me avisa esta persona que no me suba al avión; que se peleo con el dueño del casino; el mensaje de todos fue ‘no se viaja más a Las Vegas’. Pregunté que hacíamos con la deuda y me dijeron que no viajara a EE.UU., que la deuda del casino prescribe a los 6 años. Pero mucha gente empezó a viajar igual. Pero se armó un grupo de Whatsapp y todos decían que viajaban y que no pasaba nada”, dijo Felman.

Publicidad

Publicidad

Tiempo después, el periodista relató que decidió viajar a Estados Unidos por una cuestión familiar: “Mi hija no quería fiesta de 15; sino un viaje y arreglamos para hacer un viaje en un crucero. Uno hace todo por los hijos. Imaginate que si sabía que me iban a arrestar no me subía, no me iba a los Estados Unidos. La orden de arresto estaba el 1º de febrero”.

“Hacemos migraciones, éramos ocho, yo, mi mujer, mi hija y cinco amigas de ella. Estuvieron una hora y media. Pasaron todos y yo me quedaba ahí. Viene un oficial y me dice ‘vamos a buscar su valija; vamos a abrirla en Migraciones’. Ahí me comunican que tengo una orden arresto por una deuda en un casino desde el 15 de enero. Ahí me desayuné de todo“, completó Felman.

Felman estuvo en el centro de detención Metro West. (Foto: @quikefelman).

Publicidad

Publicidad

El motivo y otros periodistas involucrados

Al ser consultado respecto al motivo por el cuál lo llevaron a él y a otros personas más a Las Vegas, Felman afirmó: “Para promocionar el casino y hacer ganancias; lleva 400 personas por mes, les daba un crédito, jugaba con la plata de los demás, y te decía que se hacía cargo de la deuda; luego, por motivos que desconocemos, desapareció del planeta y nos dejó la deuda; yo fui víctima, como los otros 399″.

Por otro lado, dejó en claro que sí hubo otros periodistas que llevaron a jugadores de fútbol: “A mí me dijo el exfutbolista que me contactó que arranque yo viniendo y que después podía llevar jugadores. Hay otros periodistas que sí llevaban jugadores; los contactaban y se llevaban una comisión. Yo no llegue a llevar a ningún jugador. Me lo habían propuesto para hacerlo más adelante; yo viaje una vez”.

¿Cómo fue estar preso?

“Estuve 13 días detenido en Metro West, un centro de detención, un pabellón donde había 40 camas, que son dobles, marineras. Nos daban 3 comidas diarias, agua caliente y teníamos acceso a un teléfono público. Además nos daban una tablet para mirar películas“, relató Felman.

Publicidad

Publicidad

¿En qué quedó la causa y quién le dio el dinero para cerrarla?

Luego de estar casi dos semanas detenido, Quique Felman ya solucionó sus problemas con la Justicia estadounidense y así lo contó: “La causa esta cerrada. Hablé con mi abogado argentino; me habían citado a la corte el 17 de febrero. Hablando con un abogado, con otro, cerciorándome que sean buenos, llegué finalmente al día jueves a la noche. Mi hermana, a través de un contacto de una amiga recomienda a un abogado en Nueva York”.

Además, agregó: “Me dice que evaluó el caso y que puedo tener buenas noticias. Me dice que había hablado, y que el viernes nos presentábamos en la fiscalía para bajar el cargo, que sea más leve. Ese día me conmutan de US$300.000 a US$120.000 la deuda. A eso se le suman los US$15.000 de honorarios del abogado. Los deposité y quedé en libertad. Vinieron al pabellón y me dijeron ‘Go home, go home’. Si quiero ir al mundial, voy al mundial“. También contó que el dinero para cerrar la causa se lo dio la persona que lo llevó.