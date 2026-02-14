¿Por qué motivo estuvo preso Quique Felman, periodista deportivo de TyC Sports?

En las últimas horas se conoció una noticia que sacudió en el mundo del periodismo deportivo, ya que Quique Felman, quien trabaja para el medio TyC Sports, estuvo 12 días detenido en Miami a causa de una investigación abierta por lavado de activos, en la que también estarían involucrados más de 100 ex jugadores de fútbol.

Según la información del periodista Ángel de Brito, invitaban a jugadores para ‘presencias en casinos en Las Vegas’, y cuando llegaban les ponían las siguientes condiciones: “que tienen que jugar para otra gente; que no se puede jugar ahí si no te dan orden de jugar; que no podés jugar a nada con tu plata en el mismo casino; que no se puede tomar alcohol mientras jugás; que hay que comportarse bien; que hay cámaras por todos lados y nos filman, por las dudas que te quedes con alguna ficha o algo del casino. Hay que abrir una cuenta para que nos habiliten a jugar; las cuentas son personales”.

Tras estar detenido por casi dos semanas, el pasado viernes Felman recuperó la libertad y se encontrará en Estados Unidos, ya que el próximo martes 17 tendrá una audiencia para ver cómo continúa la causa y así ver los pasos a seguir para poder regresar al país.

Además, en LAM agregaron que el periodista viajó el pasado 2 de febrero rumbo a Miami con su hija para festejar sus 15 años, y cuando llegó al aeropuerto se encontró con que lo estaban esperando, ya que aparecía inscripto como ‘Fugitive Warrant-Out of State Extradite’, es decir como fugitivo con orden de arresto.

Siguiendo con la información, explicaron cómo era el modus operandi. “Les pagaban a los deportistas por ir a jugar a un casino, el Resorts World Las Vegas. Había un sistema que buscaba convencerlos de que vayan a jugar con pagos desde cinco mil a 75 mil dólares, con viaje y estadía paga incluida”, soltaron.

Y sumaron respecto al rol que tenía Felman allí: “El nexo eran periodistas deportivos, quienes ganaban un extra por llevarlos. Las condiciones eran: jugar para otra gente cuando ellos te decían. No podían jugar con dinero propio, sino solo con las fichas. Las reglas eran para todos por igual”.

¿Quién es Quique Felman?

Tiene 54 años, está soltero y tiene una hija.

Trabaja en TyC Sports desde 1995.

Fue productor de Alejandro Fantino, Marcelo Palacios y estuvo presente en 6 Mundiales de fútbol y 4 Copas América.

