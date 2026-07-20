El plan B para 2030: por qué Mauricio Pochettino es el candidato ideal si Scaloni deja la Selección Argentina

Yo no tengo dudas: Poch encaja a la perfección para comandar el nuevo ciclo de albiceleste si el actual entrenador sigue convencido de su salida en diciembre.

El deseo de todo un país es unánime: que Lionel Scaloni no se vaya, que dé marcha atrás con cualquier duda y que Chiqui Tapia logre convencerlo para liderar a la Selección Argentina rumbo al Mundial 2030. Su ciclo ya es un éxito rotundo en sí mismo. Sin embargo, en caso de que el creador de la Scaloneta decida dar un paso al costado, hay un nombre que quiero para tomar las riendas: Mauricio Pochettino.

El antecedente: un viejo anhelo de la AFA

La conexión entre Pochettino y la Selección no es nueva. Tras la tormentosa salida de Jorge Sampaoli en 2018, la dirigencia de la AFA lo fue a buscar para ofrecerle el cargo. En aquel momento, los compromisos contractuales y el contexto impidieron el acuerdo, lo que terminó abriéndole la puerta al interinato —y posterior consagración— de Scaloni. Hoy, el escenario es distinto.

El perfil del “Poch”: revolución ofensiva y manejo de grupo

El entrenador santafesino viene de ser uno de los técnicos más destacados de la reciente Copa del Mundo, exhibiendo una propuesta revolucionaria. Su filosofía de juego se basa en el ataque constante, la dinámica y los movimientos vertiginosos.

Pochettino encaja a la perfección en el perfil que necesita la Selección, porque, más allá de lo futbolístico, el entrenador de Estados Unidos destaca por su enorme carisma y su capacidad para gestionar vestuarios repletos de figuras internacionales.

Si bien es cierto que su palmarés a nivel de clubes no rebosa de títulos si se lo compara con otros grandes estrategas europeos, su capacidad para armar equipos competitivos y potenciar futbolistas es innegable.

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El desafío del Mundial 2030

El próximo gran objetivo de la Albiceleste no es un torneo más. El Mundial 2030 tendrá a la Argentina como uno de los países anfitriones en su inauguración, lo que eleva la presión y la obligación de llegar con un equipo afilado y candidato.

Para lograrlo, la Selección necesitará un recambio generacional inteligente. Pochettino tiene las herramientas necesarias para saber a quiénes sumar, dónde reforzar y cómo impregnar al equipo con un estilo de juego que le ofrecería al hincha argentino algo distinto, moderno y revolucionario. Si Scaloni dice adiós, el banquillo albiceleste parece tener un heredero natural esperando su gran oportunidad.