Pochettino dejó la puerta abierta a su salida del combinado norteamericano luego de sufrir la eliminación en los Octavos de Final del Mundial 2026.

Estados Unidos parecía imponerse como uno de los candidatos para llegar a la Final de la Copa Mundial 2026 por lo que fue su fase de grupos y su sólida victoria ante Bosnia y Herzegovina por 2 a 0 en los 16vos de Final. No obstante, todo se desmoronó al toparse con Bélgica este lunes 6 de junio en uno de los cruces por los Octavos de Final.

El combinado norteamericano cayó 4 a 1 y se despidió del certamen. Y al respecto, el que hizo un análisis fue su entrenador Mauricio Pochettino: “No jugamos bien. Nunca estuvimos en el partido. Ni siquiera cuando empatamos. Desde el principio no pudimos participar en absoluto del juego. Bélgica fue mejor que nosotros y lo felicitamos. Lo merecieron. Yo soy el responsable de este mal fútbol”.

En esa misma línea, agregó: “Esto es un proceso de aprendizaje. No jugamos el partido de la misma manera que el resto del Mundial. Hay diferentes razones. Quizá la explicación es demasiado fácil. Tenemos que chequear qué hicimos”.

Además, reconoció el buen trabajo del combinado europeo: “Felicitar a Bélgica, fueron mejores que nosotros. Creo que no fue nuestro día, y eso no es buscar excusas ni buscar argumentos, porque no mostramos lo que normalmente el equipo puede mostrar, y esa es la realidad”.

Mauricio Pochettino tras consumarse la eliminación de Estados Unidos del Mundial 2026. Getty Images.

Para cerrar, Mauricio Pochettino dejó entrever la posibilidad de cerrar su ciclo al frente de Estados Unidos: “Estoy muy feliz aquí. Hemos construido una buena relación, pero ahora no es el momento de hablar de eso. Ahora se trata de descansar un poco, reflexionar, luego tener algunas conversaciones, y después veremos cuál es la decisión de la Federación y de nosotros”.

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Bélgica ya se enfoca en los Cuartos de Final del Mundial 2026

Tras vencer a Estados Unidos por 4 a 1, Bélgica ya se enfoca en su duelo por los Cuartos de Final del Mundial 2026 que será ante España, que en su turno este 6 de julio desplazó a Portugal. El choque entre belgas y españoles se llevará a cabo este viernes 10 de julio desde las 16 horas de Argentina en el Estadio de Los Angeles. Por cierto, el ganador se medirá en la Semifinal al vencedor de Marruecos vs. Francia.

En síntesis