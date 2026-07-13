Claudio Vivas, ayudante de Marcelo Bielsa en el Mundial 2002, cuestiona el penal para Inglaterra: ”Hoy sería revisable”

El colaborador del Loco en el Mundial 2002 se refirió a la polémica jugada entre Mauricio Pochettino y Michael Owen que decantó en el penal para Inglaterra que definió el partido de la segunda fecha de la fase de grupos.

Argentina e Inglaterra volverán a verse las caras en una Copa del Mundo después de 24 años, este miércoles 15 de julio por la Semifinal de Estados Unidos, México y Canadá 2026. La última vez fue por la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial de Corea y Japón 2002, encuentro que se definió por una polémica jugada que Pierluigi Collina señaló como penal.

Michael Owen encaró a Mauricio Pochettino dentro del área y, ante la marca y el intento de un quinte, se zambulló. Tal secuencia fue considerada por el árbitro italiano de ser digna de pena máxima. Instantes más tarde, David Beckham se hizo cargo de la ejecución, remató fuerte y rasante al medio para poner el 1 a 0 definitivo.

Al respecto, el que habló fue Claudio Vivas, colaborador por aquel entonces de Marcelo Bielsa en el cuerpo técnico de la Selección Argentina, en una conversación que mantuvo con DSports: ”El del 2002 fue un partido parejo en el que cobran un penal que hoy iría a revisión. Lo más justo en ese momento hubiese sido un empate”.

Ya en lo que respecta a la actualidad, Vivas opinó: “Llegaron los cuatro equipos que tenían que llegar, ojalá Argentina llegue con la gasolina necesaria y nos pueda dar una Copa del Mundo más. Habrá que prepararse mentalmente y físicamente para enfrentar a una gran selección”.

El reclamo de Mauricio Pochettino a Pierluigi Collina por el penal que sancionó a favor de Michael Owen. Getty Images.

Asimismo, Vivas advirtió: “Inglaterra es un equipo que intenta y que propone, tiene volantes que llegan por sorpresa y extremos que juegan a pierna cambiada. Argentina tendrá que estar muy atento a los duelos individuales y a las asociaciones. Tuchel ha dejado afuera a jugadores importantes y le ha salido bien, va a ser un duelo muy exigente desde lo físico y desde lo mental. Argentina por momentos necesitó más del dominio de balón, que es un equipo que suele tener la pelota. Argentina va a tener que mejorar en el costado derecho, que es en donde ha sufrido. Inglaterra juega con extremos y eso te obliga a estar atento”.

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¿Cuando jugarán Argentina e Inglaterra la Semifinal del Mundial 2026?

La Selección Argentina y su par de Inglaterra se enfrentarán este miércoles 15 de julio en una de las Semifinales de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Con el boleto a la gran final del 19 de julio en juego, ambas potencias medirán fuerzas desde las 15:00 (hora local de Atlanta, 16 hora argentina).

En síntesis