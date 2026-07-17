Mauricio Pochettino y sus tres claves para la final del Mundial: el aura de Messi, el juego de España y la confianza de Argentina

El seleccionador argentino de Estados Unidos, que reside en España, palpitó la definición de la Copa del Mundo.

La Selección de Estados Unidos de Mauricio Pochettino jugó el mejor fútbol que se le ha visto en toda su historia en una Copa del Mundo. Sin embargo, no fue suficiente para pasar de los octavos de final. Luego de caer contundentemente ante Bélgica, el seleccionador argentino regresó a su casa en Barcelona y, desde allí, analizó lo que será la final entre Argentina y España.

En diálogo con COPE, Mauricio Pochettino resumió el partido en tres factores clave: el aura de Messi, el juego de España y la confianza de Argentina para jugar esta clase de partidos, en los que el plantel de Lionel Scaloni tiene comprobada experiencia adquirida a lo largo de este último lustro.

Pochettino palpitó la final del Mundial 2026, donde compitió con Estados Unidos. (Getty)

“Estaba pendiente la Finalissima, que no se pudo disputar. Todo el mundo está deseando ver dos selecciones como Argentina, última campeona del mundo y de América; y España, campeona de Europa. Es el mejor partido que se puede ver hoy“, aseguró Pochettino para empezar a palpitar el enfrentamiento del próximo domingo.

“Creo que es uno de los partidos más importantes que va a haber en la historia“, se animó a esbozar el seleccionador norteamericano. “España y Argentina crecen a través de los oponentes, ambos fueron creciendo a medida que en frente tenía mejores equipos”, señaló.

España tiene el juego y su organización como claves, según Pochettino. (Getty)

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Posterior a ello, procedió a analizar el partido: “La organización y el juego de posesión de España puede hacer que domine un poco más el partido y los espacios, pero Argentina es una selección que maneja muy bien los tiempos, que tiene mucha paciencia a lo largo del partido y el aura que desprende Messi, aún con casi 40 años, sigue imponiendo respeto a los oponentes y hacen a Argentina temible“.

“Está claro que si a Messi le das la posibilidad de explotar los espacios en los que tiene la calidad para ser decisivo, te puede complicar. Lo hemos visto contra Inglaterra, en el momento que le das espacios, dejas que Argentina venga y que Messi pueda leer dónde hacer daño, puede ser decisivo”, continuó sobre el impacto que puede llegar a tener el capitán argentino.

Argentina tiene paciencia, experiencia y a Messi. (Getty)

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“Son dos selecciones que merecidamente están en la final, y que como toda final, hay muchos factores que pueden influenciar y no se pueden controlar, pero va a ser uno de los grandes partidos de todos los tiempos”, concluyó Pochettino al respecto.

El pálpito de Pochettino

Consultado por quién cree que puede ganar el partido, Mauricio Pochettino prefirió no jugarsela: “Para mí no hay favorito, es 50-50“, respondió. Aunque luego procedió a explicar lo que significa este encuentro para ambos planteles.

“Una final, donde sobre todo Argentina tiene la tranquilidad y la confianza de venir de ganar no sólo el Mundial sino Copa América. Para España el desafío es grande, enfrentarse a un equipo como Argentina con Messi puede llegar a pesarle, aunque tiene jugadores que pueden llevar esa presión“, expresó.

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No obstante, sí fue autorreferencial al explicar que, por todos sus años viviendo en España, no le sería tan dura una derrota argentina contra el combinado europeo. “Como entrenador soy español, soy un entrenador de formación española y tengo mucho cariño por Luis de la Fuente. Y con Lionel Scaloni tengo muy buena relación, así que estaré contento si gana Argentina, si pasa lo contrario estaré triste pero sería menos dolor que perder contra otra“, admitió.

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