La cláusula de Flores es una ganga y Riquelme tiene que aumentarla para que no se lo lleven

La joya del Xeneize puede irse por solamente 15 millones de dólares, un monto irrisorio para el poderío de los clubes europeos.

El ‘Mundo Boca‘ hoy está preocupado por una cuestión: la cláusula de rescisión del pibe Gonzalo Flores. El pibe que la rompe en el Xeneize y también en la Selección Argentina.

Sucede que Flores tiene una cláusula de rescisión que, para el mercado europeo, es una ganga: 15 millones de dólares, algo que te paga cualquier equipo clase B de Europa, no un Real Madrid, Barcelona, Juventus o Manchester United.

Entonces, ¿qué le pide el hincha de Boca a Juan Román Riquelme? Que le ponga una cláusula más realista y que le actualice el contrato, mejorándolo.

Después, por supuesto, ya es discutible si 30 millones, si 35 millones o si 45 millones como Franco Mastantuono. Algunos, especialistas en Boca, dicen que tiene que ser de 50 millones de dólares.

Yo creo que, para un pibe que está en Primera hace tres meses, si vos ponés una oferta de 25 millones de dólares, Boca te lo vende. Porque es muy fácil, con la guita del otro, decir que vale 60 palos.

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25 millones por un pibe que es tan joven, que no sabés hasta dónde va a llegar, está muy bien. Por ahí es el próximo Carlos Tevez o el próximo Claudio Caniggia, pero también puede ser que se pinche y se vaya a préstamo a un club menos poderoso.

De hecho, miren lo que pasó con Mastantuono: algunos criticaban a Jorge Brito, diciéndole que 45 millones de euros al Real Madrid era poco. Hoy creo que estamos todos convencidos de que fue la mejor venta de la historia de River.

Lo que sí, primero Boca lo tiene que disfrutar un año por lo menos, como hacía Mauricio Macri con los jóvenes que salían de la cantera. Pero hay una premisa para Riquelme: actualizar esa cláusula de rescisión que es una ganga.