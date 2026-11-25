El mundo Boca delira con el nivel de Herrera, el juvenil que demostró una personalidad arrolladora en las paradas más bravas. Junto a Lautaro Di Lollo, conforma una dupla que merece su lugar en la fecha FIFA de marzo.

El mundo Boca está completamente enloquecido con un jugador: Jagger Herrera. Los hinchas están enamorados del pibe que se parece a Mick Jagger y ya se animan a hacerse la gran pregunta: ¿Puede ser el reemplazante de Nicolás Otamendi en la Selección Argentina? ¿Se puede soñar con una dupla Cuti Romero – Jagger Herrera para el Mundial 2030?

Aunque la cautela siempre es buena, la prestancia, la personalidad y el aplomo que demostró en partidos fundamentales obligan a pensar que es un proyecto en serio. Se plantó en el Maracaná, en el Morumbí, frente a River, llevó adelante al equipo contra Defensa y Justicia y brilló en la final de la Copa Sudamericana.

En su juego aparecen atisbos de aquel “Cabezón” Ruggeri de La Candela. Si bien Ruggeri era más vehemente, aguerrido y ganador de cabeza, Herrera compensa con otras virtudes: es más tranquilo, más pensante y tiene mejor salida y pase para jugar desde el fondo.

Di Lollo, el arma letal de Boca en las alturas

Pero Herrera no está solo. El otro central de Boca, Lautaro Di Lollo, también atraviesa un nivel bárbaro. El defensor ya estuvo en la lista preliminar de 75 futbolistas de Lionel Scaloni —una convocatoria que en lo personal luego se vio empañada por aquel fatídico partido ante Huracán— y hoy exhibe una virtud imparable.

Di Lollo es, sin dudas, el jugador con el cabezazo más decisivo del fútbol argentino. Boca se ha cansado de ganar partidos 1 a 0 gracias a sus goles de cabeza, consolidándolo como una pieza clave en ambas áreas.

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El recado para Scaloni y la comparación con el Parma

En la Selección Argentina, Scaloni cuenta con la dupla titular de Cuti Romero y Lisandro Martínez. Sin embargo, las pruebas en el recambio dejan tela para cortar: el experimento de Leonardo Balerdi contra Uruguay no funcionó, y el DT viene citando a jóvenes como Aaron Anselmino y Mariano Troilo, el ex Belgrano que hoy milita en el Parma.

Ahí es donde aparece el debate. Al explicar la convocatoria de Troilo —quien igualmente rindió muy bien—, Scaloni destacó que el Parma es un equipo muy competitivo. La realidad marca que el conjunto italiano pelea en el fondo de la tabla del Calcio, mientras que Boca acaba de ganar la Copa Sudamericana, se quedó con la Tabla Anual y es 100.000 veces más importante que el Parma.

Por peso específico y rendimiento actual, si los calendarios y la competencia lo permiten, la fecha FIFA de marzo debería tener citados a los dos centrales de Boca. Tanto Di Lollo como Jagger Herrera tienen el nivel y merecen su oportunidad en la Scaloneta; después, dependerá únicamente de ellos sostener este presente para meterse en la próxima Copa del Mundo.