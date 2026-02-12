Ganó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos, confesó una infidelidad, se largó a llorar en televisión y ella le respondió

Uno de los momentos más insólitos del deporte tuvo lugar en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026, durante la premiación del biatlón. Allí el atleta noruego Sturla Holm Lægreid, que había pasado a la gloria ganando una medalla de bronce para su nación, terminó siendo el centro de atención, incluso por los otros dos deportistas que lo superaron en la competencia.

Mientras hablaba sobre el logro, Lægreid no pudo evitar referirse a su vida privada. Con la voz entrecortada, reveló que había sido infiel a su pareja meses atrás y que la relación había terminado poco antes de los Juegos. Visiblemente afectado, no pudo contener las lágrimas y terminó llorando frente a las cámaras, en un testimonio que rápidamente se viralizó.

La respuesta desde Noruega

Horas después, Lægreid publicó un mensaje en el que pidió disculpas, no solo por la infidelidad, sino también por haber desviado la atención de los logros deportivos y por la exposición involuntaria de su expareja, pero eso no impidió que, en Noruega, la chica saliera a hablar y dar su versión de lo sucedido. Y no resultó de la mejor forma para Holm Lægreid.

El tabloide noruego VG logró contactarse con la chica a la que hacía referencia el deportista, y recopiló sus declaraciones, donde ella expresó: “No elegí estar en esta posición, y me duele tener que estar en ella. Hemos tenido contacto, y él está al tanto de mis opiniones al respecto”.

También admitió que es “difícil perdonarlo”, y le agradeció a todos aquellos que se solidarizaron con ella, aún sin conocerla. En cualquier caso, una historia que se salió de lo común y capturó la atención de todos en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026.

