El santafesino se lució en el momento más importante y aseguró la continuidad en la compañía más importante del mundo.

Una de las peleas más esperadas del fin de semana para Argentina llegó este sábado. En el UFC Fight Night que se llevó a cabo en Las Vegas se presentó Francisco Prado, el santafesino de 24 años que buscaba su segunda victoria en el octágono más importante del mundo luego de cinco derrotas de manera consecutiva. Finalmente, salió del octágono con el brazo en alto tras vencer al brasileño Ismael Bonfim.

Con la misión de ganar para no sufrir una finalización de contrato, Prado salió a entregar todo desde el primer segundo, respecto a la presión que ejerció sobre su rival. En ese sentido, aunque Bonfim intentó responder de la misma manera, Francisco logró imponer su juego, conectar de buena manera y llevar la lucha al ras de lona.

Así fue la victoria de Francisco Prado en UFC

Allí, Prado encontró la mejor posición hasta que el brasileño quedó sin respuestas, obligando al árbitro a tener las acciones. De esta manera, la racha de derrotas de Prado llegó a su fin y ahora se puede centrar en consolidar la carrera que UFC confía que puede tener.

FROM THE START 🔥 Francisco Prado left no doubt with a first-round knockout! [ #UFCVegas122 | LIVE NOW on @ParamountPlus ] https://t.co/qcEaA1caBC — UFC (@ufc) October 10, 2026

Prado tiene en claro que desea volver al octágono antes de que termine el año y ya eligió su rival. Apenas tomó el micrófono una vez consumada su victoria, Francisco mencionó a su próximo objetivo: “Quiero pelear en diciembre con mi gemelo, Drew Dober”. ¿Se le dará?

En síntesis

Francisco Prado venció por nocaut técnico a Ismael Bonfim en UFC Las Vegas.

venció por nocaut técnico a Ismael Bonfim en UFC Las Vegas. Francisco Prado rompió una racha negativa de cinco derrotas consecutivas en el octágono.

rompió una racha negativa de cinco derrotas consecutivas en el octágono. Francisco Prado desafió a Drew Dober para enfrentarse durante el mes de diciembre.