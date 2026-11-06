Argentina perdió por penales con Brasil y quedó afuera de la Finalissima de Futsal 2026

El combinado nacional cayó en la tanda tras igualar 1-1 en el tiempo regular, y deberá jugar por el tercer puesto ante Portugal.

Este viernes por la noche, la Selección Argentina perdió por penales ante Brasil por el duelo de semifinales de la Finalissima de Futsal 2026. Luego de haber igualado 1-1 en el tiempo regular, la serie se definió en la tanda de la pena máxima. De esta manera, la Verdeamarela jugará la final ante España, mientras que la Albiceleste irá por el tercer puesto contra Portugal.

La Selección Argentina cayó ante Brasil en la Finalisssima de Futsal 2026.

En un partido en el que pasó de todo en el Arena de Niterói de Río de Janeiro, el combinado local se puso arriba con un gol de Pito para el 1-0 parcial, a los 13′ del segundo tiempo. Tras una pérdida en salida de Ángel Claudino, el crack brasileño lo gambeteó y sacó un disparo imposible de atajar para Lukas Acosta, que tuvo una gran noche bajo los tres palos.

¡GOL DE BRASIL! Claudino se enredó con la pelota, Pito la recuperó y no perdonó para marcar el 1-0 vs. Argentina.



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Prácticamente de inmediato, pocos segundos más tarde, Lucas Trípodi lo empató a los 14′ del complemento y llenó de intriga a la noche carioca. Tras no poder sacarse diferencias en los 40 minutos netos, la llave debió irse a la tanda de penales para definir al ganador de la noche, mientras España aguardaba pacientemente por su contrincante.

¡¡¡GOLAZO DE ARGENTINA!!! Tremendo remate de Tripodi para anotar el 1-1 vs. Brasil en las semis de la Finalissima. ¡Y festejó haciendo el Topo Gigio en Río de Janeiro!



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Lo cierto es que Brasil convirtió todos sus penales y es por eso que consiguió la clasificación a la final de la Finalissima de Futsal 2026. Aunque la Selección Argentina marcó los 4 primeros disparos, Lucas Trípodi malogró el 5° remate y es por eso que la Albiceleste no pudo seguir en competición, mientras que la Verdeamarela avanzó de ronda.

NO PUDO SER PARA ARGENTINA: el penal definitorio de Lucas Tripodi pegó en el palo y Brasil avanzó a la Final de la Finalissima.



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España le ganó a Portugal y jugará la final contra Brasil

Luego de empatar 2-2, España venció en penales a Portugal y avanzó al partido estelar. De esta manera, a partir de las 17:30 horas, el próximo domingo 8 de noviembre se llevará a cabo la final de la Finalissima de Futsal entre Brasil y España. Antes, a las 14:30 horas, se juega el Tercer Puesto entre Portugal y Argentina, en la antesala del cotejo definitivo.

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¡¡EL CAMPEÓN DE EUROPA QUIERE LA GLORIA!! ¡JESÚS HERRERO LE TAPÓ UN PENAL CLAVE A LÚCIO JR Y ESPAÑA SE METIÓ EN LA FINAL DE LA FINALISSIMA! Espera por Argentina o Brasil…



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Los convocados de la Selección Argentina

Arqueros: Lukas Acosta (Peñíscola – España), Marcos Ferreyra (Fútbol Sala García – España).

Cierres: Bautista Caso (Pinocho F.C – Argentina), Agustín Raggiati (Jaen F.C – España), Agustín Plaza (Jimbee Cartagena – España), Lucas Trípodi (Nagoya Oceans – Japón).

Alas: Lucas Bolo Alemany (AFA), Andrés Geraghty (El Ejido – España), Juan Pablo Cuello (Noia Futbol Sala – España), Ángel Claudino (SC Braga – Portugal), Agustín del Rey (Córdoba – España).

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Pivotes: Matías Rosa (Jaén Fútbol Sala – España), Alan Brandi (Jaén Fútbol Sala – España), Leandro Altamirano (Noia Futbol Sala – España).