Esteban Ribovics brilla en UFC y noquea a King Green en el primer asalto: Argentina se ilusiona

El Gringo se lució ante el mundo y dio un golpe en la mesa para lo que sigue con la ilusión de convertirse en una estrella.

El peleador salteño Esteban Ribovics firmó una actuación memorable dentro de la jaula en la velada de UFC 332 realizada este sábado 3 de octubre. El representante argentino resolvió su choque frente al estadounidense King Green en el mismísimo primer asalto, metiendo un nocaut contundente que desató el festejo de los fanáticos del deporte en todo el país.

El choque llegó a la noche del sábado con la tensión al límite tras una semana llena de chicanas y cruces mediáticos. El salteño se había pasado por apenas 500 gramos en el pesaje oficial del viernes, un descuido que el norteamericano aprovechó para tildarlo públicamente de poco profesional y calentar la previa del combate.

Así noqueó Esteban Ribovics a King Green

Con la bronca acumulada por las declaraciones de su rival, el argentino salió a presionar desde el campanazo inicial con una voracidad tremenda. Aunque Green intentó imponer su recorrido para mantener la distancia, Esteban acortó los caminos con mucha potencia en los puños y demostró que la historia arriba del octágono se resolvería por la vía rápida.

BACK-TO-BACK KNOCKOUTS FOR ESTEBAN RIBOVICS



He continues his impressive form with a finish in a heated bout!



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Ribovics sacó a relucir la potencia de su pegada para conectar de lleno al estadounidense y mandarlo a la lona sin necesidad de recurrir tanto a las patadas que suele utilizar en su repertorio. La contundencia del impacto cerró la contienda antes de finalizar la primera vuelta, dejando en claro el enorme crecimiento que atraviesa el salteño en la compañía más importante del mundo.

Con esta victoria rutilante, Ribovics se ilusiona con dar el salto definitivo hacia el ranking oficial del peso ligero de la UFC. La división de las 155 libras es una verdadera carnicería repleta de figuras consolidadas, pero este triunfo estelar ubica al argentino en una posición privilegiada para pedir rivales dentro del top 15 durante sus próximas presentaciones.