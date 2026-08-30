Los Leones le ganaron a Países Bajos y se quedaron con el bronce en el Mundial de Hockey

Los Leones completaron una buena performance en el Mundial de Hockey 2026 y cerraron su participación venciendo 2 a 1 a Países Bajos por el tercer puesto del certamen, por lo que de esta manera obtuvieron la medalla de bronce por segunda vez en su historia, tal como pasó en La Haya en 2014.

En este encuentro, el seleccionado argentino de hockey sobre césped se impuso por 2 a 1 gracias a los goles de Tomás Domene y Matías Rey, mientras que Floris Middendorp convirtió para el seleccionado neerlandés, que finalizó en la cuarta posición y no pudo subirse al podio.

¡OTRA MEDALLA HISTÓRICA PARA EL HOCKEY ARGENTINO! ¡Los Leones vencieron a Países Bajos sobre el final y se quedaron con el bronce mundialista!



📺 Todos los partidos de #HWC2026 en Disney+ Plan Premium pic.twitter.com/Kft55WjpK1 — SportsCenter (@SC_ESPN) August 30, 2026

“Es un grupo muy unido, no hay diferencia entre grandes y chicos. Es el equipo que siempre soñé”, fueron las palabras del mismo Rey luego de esta victoria que le dio una nueva medalla al hockey argentino en uno de los torneos más importantes de la disciplina.

Gracias a este resultado, igualaron su mejor participación histórica un Mundial, y Argentina cierra a nivel general un gran torneo, ya que en la rama femenina Las Leonas se consagraron campeonas por tercera vez tras vencer por penales australianos a Países Bajos en la final.

El camino de Los Leones a la medalla de bronce

Zona A – Fecha 1: Argentina 3 – Japón 0

Zona A – Fecha 2: Argentina 1 – Países Bajos 3

Zona A- Fecha 3: Nueva Zelanda 1 – Argentina 7

Segunda ronda – Fecha 1: Argentina 3 – Inglaterra 1

Segunda ronda – Fecha 2: Argentina 5 – India 3

Semifinal: Argentina 1 – Alemania 2

Tercer puesto: Argentina 2 – Países Bajos 1

Publicidad

Datos claves