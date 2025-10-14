El mejor de los boxeadores argentinos según Cuty Barrera: “Se cayó y se levantó”

Si bien el pintense Dionisio Barrera hizo una destacada carrera como boxeador profesional, llegando a coronarse como campeón sudamericano y retirándose en Egipto con un récord de 35 victorias, 9 derrotas y 4 empates; su aporte al deporte fue todavía más importante como entrenador de campeones de la talla de Jorge Locomotora Castro, Lucas Matthysse, Jorge La Hiena Barrios, Pablo Chacón, Marcela La Tigresa Acuña y Alejandra La Locomotora Oliveras.

Como uno de los entrenadores principales de la promotora Arano Box, Cuty realizó numerosos campamentos en el exterior y se codeó con otros de los campeones mundiales argentinos más destacados del último tiempo, como Chino Maidana y Sergio Maravilla Martínez. Además, supo visitar más de una vez a Carlos Monzón en la cárcel de Junín.

Pero cuando el excampeón sudamericano tiene que elegir entre uno de esos grandes exponentes del boxeo argentino, le es inevitable no quedarse por el que supo acompañar durante 12 años, compartiendo muchos de los más grandes escenarios de los Estados Unidos, donde fue favorito de las grandes promotoras por su gran poder de nocaut.

“Para mí el mejor es Lucas Matthysse, porque pegaba, boxeaba, se cayó y se levantó”, le dijo a Sin Definición. Y agregó: “Conmigo era como un hijo. Me decía ‘pa’ o ‘Dioni’. Yo lo miraba y sabía lo que estaba sintiendo, lo que pensaba, todo lo que iba a hacer. Además un chico súper obediente. En un deporte como el boxeo, cuando una persona se deja guiar, se logran cosas como las que logramos con él”.

El favorito de los estadounidenses

Con un poder de puños y una valentía que garantizaban show para los fanáticos en cada velada, Lucas Matthysse se volvió el boxeador argentino favorito para los grandes eventos en los Estados Unidos, donde llegó a hacer un total de 15 peleas.

En el Hard Rock Casino de Las Vegas, dejó sin invicto al nigeriano Ajose Olusegun, que hilvanaba 30 victorias consecutivas, y se coronó campeón mundial interino de peso superligero del CMB en 2012. Noqueó en el primer y tercer asalto para defender su corona ante Mike Dallas Jr y Lamont Peterson, pero perdió el título siendo derrotado en decisión unánime por Danny García en septiembre de 2013.

Al año siguiente, realizó una pelea icónica John Milina, al que noqueó en el undécimo asalto tras irse dos veces a la lona, quedándose con el título Continental Américas de peso superligero del CMB y promoviendo que la popular reviste The Ring nombrara aquel cara a cara como “El combate del año”.

En enero de 2018, tras otras victorias memorables como la que consiguió ante el ruso Ruslan Provodnikov en una batalla brutal que se definió en fallo dividido, logró conquistar el título mundial Regular de peso wélter de la AMB. Aunque perdió ese título meses después, su retiró fue a lo grande enfrentando al legendario Manny Pacquiao en Kuala Lumpur, de donde salió derrotado por nocaut en el séptimo round el 15 de julio.