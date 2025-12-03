Boca hoy: los regresos para la semifinal ante Racing, Juan Ramírez termina su préstamo y más

Boca se entrena con la cabeza puesta en Racing, con el objetivo de ganar en La Bombonera y meterse en la final del Torneo Clausura. Claudio Úbeda empieza a recuperar soldados pensando en el domingo, con un 11 que no sufriría modificaciones respecto al triunfo ante Argentinos.

La buena evolución de Carlos Palacios y Alan Velasco, la incertidumbre por el árbitro del clásico y la inminente vuelta de Juan Ramírez tras el préstamo por Lanús son solo algunas de las novedades del equipo de la Ribera.

Palacios y Velasco se recuperan bien

En lo que fue el retorno a los entrenamientos, donde los dirigidos por Claudio Úbeda comenzaron a planificar el clásico ante los de Avellaneda, el español no pudo trabajar a la par de sus compañeros. Sin embargo, hubo dos integrantes que sí lo hicieron tras estar en duda.

Si bien los analizarán durante la semana, ya que desean observar sus respectivas evoluciones, tanto Carlos Palacios como Alan Velasco se sintieron bien después de lo que fueron sus complicaciones físicas. De hecho, ante el Bicho, el chileno fue reemplazado por Kevin Zenón debido una molestia en el tobillo izquierdo.

Ramírez regresa del préstamo

Pese a que todos los focos en Boca apuntan de manera inobjetable a las semifinales frente a Racing, puertas adentro del Xeneize, de forma silenciosa, empieza a estar en el horizonte la planificación del 2026. Aún sin refuerzos en carpeta, aquello que se vislumbra son los nombres que regresarán al club de respectivos préstamos. Y el último en confirmarse lo hará con un título bajo el brazo.

Se trata de Juan Ramírez, quien finaliza su cesión con Lanús en diciembre y desde el Granate tomaron la decisión de no hacer uso de su opción de compra. En su estadía, el volante alzó la Copa Sudamericana, aunque no consiguió cumplir con su deseo de recuperar el rodaje que había perdido en sus últimos meses en Boca: sumó tan solo 675 minutos, distribuidos en 27 partidos. Un promedio inferior a la media hora por encuentro.

