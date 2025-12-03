Las 6 negociaciones que River tiene en marcha pensando en complacer a Gallardo en el próximo mercado de pases

El 2025 quedará en la historia como un año realmente negro para River Plate. Un año en el que no pudo ganar absolutamente nada pese a haber invertido grandes cantidades de dinero y en el que, en ningún momento, pudo desplegar un alto vuelo futbolístico. De hecho, depende de Boca Juniors, su rival de toda la vida, para meterse en la próxima Copa Libertadores de América.

Como consecuencia de ello, la renovación del plantel profesional es un hecho ineludible. Ya se confirmaron los alejamientos de piezas realmente importantes como Enzo Pérez, Ignacio Fernández, Milton Casco, Gonzalo Martínez y Miguel Borja. Todos ellos finalizan sus contratos el próximo 31 de diciembre y ninguno va a continuar.

Naturalmente, al mismo tiempo, la dirigencia ahora encabezada por Stefano Di Carlo comenzó a moverse para complacer a Marcelo Gallardo de cara al próximo mercado de pases. Y, según pudo saber BOLAVIP, a esta hora hay nada más ni nada menos que seis negociaciones en curso y con diversas posibilidades de ser concretadas.

Más allá de que la danza de nombres incluye una cantidad superior de jugadores, solamente por seis hay negociaciones abiertas. Naturalmente, algunos de los implicados en este abanico de apuntados tienen opciones más concretas de transformarse en refuerzos de River pensando en un 2026 que todavía luce un tanto incierto para el Millonario.

El primero de los protagonistas es Kevin Amaro, polifuncional futbolista uruguayo de solamente 21 años de edad que puede desempeñarse como lateral derecho o también en una posición de mayor carácter ofensivo. Sin embargo, según trascendió este miércoles, el Liverpool de su país puso sobre la mesa exigencias cercanas a los 10 millones de dólares.

Kevin Amaro, jugador de la Selección de Uruguay. (Foto: Prensa AUF)

Otro jugador importante que se metió en el radar de River es Santiago Ascacíbar, tenaz mediocampista de Estudiantes de La Plata que se encamina hacia su último año de contrato. El volante central tiene 28 años de edad y se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera. A su vez, el panorama luce alentador para una resolución positiva.

Paralelamente, Fausto Vera es otro mediocampista central que seduce y mucho a Gallardo. Inclusive, el hombre surgido de las divisiones inferiores de Argentinos Juniors ya supo ser buscado por el Muñeco antes y después de recalar en Brasil. Por ahora, solamente se trata de un acercamiento para consultar negociaciones y no hay más avances.

El cuarto implicado es Tadeo Allende, atacante cuyo pase pertenece a Celta de Vigo pero que está haciendo de las suyas en el Inter Miami de Lionel Messi, donde puede ser campeón. El cordobés de 26 años y con pasado en Instituto y Godoy Cruz de Mendoza fue ofrecido en las últimas horas y Gallardo no dudó en levantar el pulgar.

Tadeo Allende junto a Lionel Messi. (Foto: Getty)

La situación de Claudio Echeverri es distinta, ya que está cedido a préstamo en Bayer Leverkusen desde Manchester City. En Alemania, el Diablito no tiene demasiado rodaje y Pep Guardiola todavía no ve con buenos ojos tenerlo definitivamente en el plantel. Por ello, podría producirse una segunda estadía en River, aunque acotada.

Por último, Luciano Gondou es un delantero que sigue interesando en el cuerpo técnico de Gallardo. Gustó en el pasado y sigue gustando ahora, aunque su posible llegada a la institución del barrio porteño de Núñez no luce del todo sencilla como consecuencia de la aparición de otros pretendientes. Contexto bastante frío.

