Toti Pasman

Banco a los hinchas de River que no quieren que Boca sea campeón, incluso quedándose afuera de la Libertadores

El River de Marcelo Gallardo nació y se inventó en una Copa Sudamericana. Ese torneo podría ser la solución para volver a verlo ganador.

Por Toti Pasman

Los hinchas de River y un gran dilema.

Banco a los hinchas de River que no quieren que Boca sea campeón, como dijo Leonardo Astrada. Nunca el hincha de River quiere que Boca salga campeón y nunca el hincha de Boca quiere que River salga campeón. Esto es así y va a seguir siendo así.

A ver, si el Xeneize se queda con el título en el Torneo Clausura 2025 de la Copa de la Liga Profesional, de alguna manera, le devuelve el favor al Millonario por aquella victoria sobre Racing en Avellaneda porque así lo mete en la próxima Copa Libertadores de América.

Boca superó a River en el último Superclásico. (Foto: Getty)

Pero el hincha es termo y prefiere no jugar la Libertadores 2026, estar en la Copa Sudamericana y no ver a los de Claudio Úbeda y Juan Román Riquelme dar la vuelta olímpica en la presente edición del certamen doméstico. Y yo los banco porque es folklore puro.

Además, el River de Marcelo Gallardo, nació y se inventó en una Sudamericana, la del 2014. ¿Por qué no pensar que volver a ese torneo podría ser la solución para volver a ver a un River ganador de Napoleón?

En definitiva, a los hinchas de River que no quieren ver a Boca campeón, incluso con la consecuencia de quedarse afuera de la Libertadores y tener que jugar la Sudamericana, los entiendo y los banco.

toti pasman
Toti Pasman

toti pasman

