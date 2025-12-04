Tras sacar a Fortaleza de los puestos de descenso en Brasil, Martín Palermo reveló su clave para llegarle a los jugadores: “No soy Guardiola, ni Ancelotti”

Martín Palermo está a solo una jornada de hacer posible lo que se juzgaba un milagro cuando asumió el cargo de entrenador de Fortaleza. La victoria 2-1 ante Corinthians jugando como local fue la cuarta consecutiva para un equipo que ya acumula nueve sin perder y que logró salir por primera vez de los puestos de descenso en el Brasileirao, superando la posición de Inter de Porto Alegre y Vitória, con quienes peleará en la fecha final habiéndose consumado ya los descensos de Juventude y Sport Recífe.

En los 16 partidos que el entrenador que venía de ser campeón con Olimpia de Paraguay dirigió al equipo en la Serie A de Brasil, consiguió ocho victorias, incluida una ante el flamante campeón de Copa Libertadores Flamengo, cuatro empates y cuatro derrotas; pero todavía deberá ganar en la fecha final ante Botafogo, en condición de visitante, para asegurar la permanencia sin depender de otro resultado.

El ídolo de Boca, que en el fútbol argentino hizo experiencia como DT en Godoy Cruz, Arsenal, Aldosivi y Platense; se refirió en conferencia de prensa al cambio de mentalidad que logró fomentar entre los jugadores del plantel y a la clave para ganarse rápido su confianza. “Lo que más pongo en práctica es ser uno mismo, que el jugador sepa que enfrente tiene a una persona confiable, una persona que le habla desde la sinceridad. No con un libreto, no queriendo copiar y ser Guardiola, ni Ancelotti. Soy yo, a mi forma y a mi manera. Hasta a veces pienso más como jugador que como entrenador”, dijo.

Y agregó: “El vínculo que conseguimos se dio desde el respeto entre jugador y entrenador. Es lo lindo que se pudo generar en estos pocos meses. Cuando uno le transmite eso al jugador, la respuesta está, el compromiso está. No hay mucho misterio en el fútbol. Se consiguió un equipo con la idea de lo que quiero, con una respuesta increíble en cada partido. El equipo siempre dio la cara y me identificó dentro de la cancha”.

Acostumbrado a pelear por grandes títulos en sus tiempos de jugador, especialmente cuando le tocó defender la camiseta de Boca, Palermo aseguró que salvar a Fortaleza de un descenso al que parecía estar condenado cuando asumió tendría un valor similar. “Muchos entrenadores, a lo largo de mi carrera como jugador, me han marcado la exigencia, la ambición, el no conformarse con ganar un título porque mañana quiero ganar otro. Hoy no estamos peleando un título, pero tiene ese valor. Por eso los convoco a todos para lograr ese gran desafío que ojalá quede en la historia del club”, señaló.

Un freno al entusiasmo

“Hoy están más sueltos, pero todavía no conseguimos nada”, dijo Palermo apenas ingresó a dar la conferencia de prensa, luego de percibir el buen ánimo de los periodistas más cercanos al club. La advertencia del DT estuvo relacionada al hecho de saber que más allá de haber salido de los puestos de descenso y depender de sí mismos, un mal resultado en la visita a Botafogo de la última fecha podría condenarlos después de tanto esfuerzo.

“Estamos dando pasos importantes en el gran desafío que nos propusimos entre todos, con lucha, entrega y sufrimiento. Nunca nada me fue fácil a lo largo de mi carrera como entrenador y hoy como entrenador lo vivo de la misma manera. Es un momento increíble el que estamos viviendo, pero todavía nos está faltando un partido más. Esperemos que el domingo sea ese partido de salvación que todos queremos“, señaló.

