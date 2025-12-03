La ausencia de último momento de Dibu Martínez en el arco de Aston Villa vs. Brighton: el preocupante motivo

Por la Fecha 14 de la Premier League, Aston Villa visitó a Brighton este miércoles en el American Express Community Stadium por un partido clave en los puestos de clasificación a la próxima Champions League. Emiliano Martínez, gran figura de los Villanos, no pudo sumar minutos.

El arquero de la Selección Argentina había sido anunciado como titular en la cuenta oficial del combinado inglés. Sin embargo, no ocupó su lugar bajo los tres palos ni figuró como relevo al momento del pitazo inicial.

Dibu salió incluso a hacer el calentamiento, pero finalmente no ocupó su lugar en el arco del equipo de Unai Emery. Gianni Buticce, periodista de Sky Sports, adelantó que el ex Arsenal había sufrido una lesión durante los movimientos precompetitivos. Aún no se conocieron los detalles de lo que afecta al marplatense.

En su lugar, el neerlandés Marco Bizot fue titular, mientras que el inglés Ronnie Hollingshead se posicionó como su único relevo. Dibu vio el partido junto a sus compañeros en el banco de suplentes, aunque sin chances de ponerse los guantes en esta oportunidad.

Para colmo, la noche comenzó cuesta arriba para Aston Villa. Es que Bizot calculó mal en un córner y permitió la apertura del marcador para Brighton en apenas 9 minutos del primer tiempo. Todo ante la mirada de Dibu en el banco.

