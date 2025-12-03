Es tendencia:
Se conoció el grupo de la Selección Argentina en el Mundial de Rugby de 2027

Los Pumas quedaron emparejados en el Grupo C. El fixture del certamen que se celebrará en Australia se conocerá recién el 3 de febrero de 2026.

Por Juan Ignacio Portiglia

Argentina tuvo un sorteo favorable para la Copa del Mundo que se celebrará en Australia.
La Selección Argentina que dirige Felipe Contepomi conoció este miércoles a sus tres rivales para la fase de grupos del Mundial de Rugby que se disputará en Australia del primero de octubre al 13 de noviembre de 2027 y salió bastante favorecida del hecho de haber sido cabeza de serie.

Para la undécima edición de la Copa del Mundo y primera que contará con la participación de 24 seleccionados, Los Pumas quedaron emparejados con Fiyi, España y Canadá en el Grupo C. El fixture, sin embargo, se dará a conocer recién el 3 de febrero de 2026.

El aumento en la cantidad de equipos participantes llevó a que el Mundial cambie también su formato tradicional, porque serán ahora seis grupos de cuatro selecciones cada uno que clasificarán a los dos primeros de cada uno de ellos y a los cuatro mejores terceros.

En total, serán siete las sedes que recibirán partidos durante el certamen internacional: Perth, Adelaida, Brisbane, Melbourne, Newcastle, Sídney y Townsville. El número de encuentros se incrementará de 48 a 52, pero el camino al título requerirá la misma cantidad de partidos para los finalistas: siete.

Los grupos del Mundial

Posibles cruces para Los Pumas

Al haber seis zonas habrá dos partidos de cuartos de final disputados entre segundos, los ganadores de los grupos A, B, C y D disputarán su partidos de octavos de final contra los mejores cuatro terceros, mientras que los ganadores de los grupos E y F lo harán contra los segundos del B y D. Los dos partidos restantes de octavos de final serán disputados entre los segundos de los grupos C vs. F y los escoltas del A y E.

En caso de avanzar en el primer lugar del Grupo C, Los Pumas jugarán ante el tercero del Grupo A, E o F en octavos de final. Diferente sería el caso si Argentina termina en la segunda colocación de la zona, ya que debería jugar contra el segundo del Grupo F, que tendrá el duelo entre ingleses y galeses como máximos candidatos por el liderazgo de la zona.

Data clave

  • Felipe Contepomi dirige a la Selección Argentina de rugby, que jugará el Mundial Australia 2027.
  • Argentina, cabeza de serie, integra el Grupo C junto a Fiyi, España y Canadá.
  • El Mundial de Rugby 2027 se jugará del 1 de octubre al 13 de noviembre en siete sedes.
