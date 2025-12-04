Tata Martino busca refuerzos y planea robarle una figura del fútbol argentino al Inter Miami de Lionel Messi

A la espera de disputar la final de la MLS contra Vancouver Whitecaps, Javier Mascherano junto a la dirigencia de Inter Miami ya trabajan en el mercado de pases de cara a la próxima temporada, en búsqueda de darle un salto de calidad al plantel pensando en las competiciones internacionales.

Uno de los puestos a reforzar para Mascherano es el del arco, y el principal candidato para iniciar negociaciones es Guido Herrera, el referente de Talleres de Córdoba. A pesar de esto, no será fácil ya que tienen como competidor a un viejo conocido: Tata Martino.

Según pudo saber Bolavip, tanto Inter Miami como el Atlanta United del entrenador argentino tienen en carpeta al arquero del elenco cordobés para la próxima temporada. Es por eso que en el inicio del mercado de pases podrían realizar una oferta formal para ficharlo.

Por el lado de las Garzas aún no avanzaron con fuerza por el arquero, ya que están en plena competencia. Por el momento preguntaron al entorno de Herrera por su situación y la posibilidad de buscar un cambio de rumbos en su carrera de cara al próximo mercado de pases.

Guido Herrera, el arquero por el que se pelearán Inter Miami y Atlanta United. (Getty).

El motivo de la búsqueda del golero cordobés es por el bajo rendimiento de Oscar Ustari y Rocco Ríos Novo a lo largo de la temporada. Con la salida de Drake Callender, Mascherano rotó entre los dos arqueros argentinos, pero ninguno logró darle la seguridad necesaria al equipo.

Atlanta United, por su parte, también inició las primeras averiguaciones por la situación de Herrera y en los próximos días, ya con Martino a cargo del primer equipo, definirán si inician las negociaciones formales o si bien lo descartan para buscar otra variante en su posición.

Cabe destacar que por el lado de Herrera estarían buscando una salida de Talleres. A lo largo del último año el arquero quiso salir del club para cambiar de aires, pero finalmente no llegó una oferta que satisfaga los requerimientos del elenco cordobés. En este mercado, la situación podría cambiar.

Los números de Guido Herrera en la temporada

A lo largo de la última temporada el arquero de 33 años disputó un total de 35 partidos, en los que recibió 34 goles y mantuvo su arco en 0 en 13 oportunidades. Además recibió 4 tarjetas amarillas en 3105 minutos en cancha.

En síntesis