Se conocieron los árbitros de las semifinales del Torneo Clausura 2025: los elegidos para Boca vs. Racing y Gimnasia vs. Estudiantes

Con el enfrentamiento entre Boca y Racing en La Bombonera, más el clásico de La Plata en el que Gimnasia recibirá a Estudiantes, se llevarán a cabo las semifinales del Torneo Clausura en búsqueda de los dos boletos a la final en el Madres de Ciudades.

Para el clásico entre el Xeneize y la Academia, que será el duelo que abrirá las semifinales, el encargado de impartir justicia será Darío Herrera, quien viene de ser el árbitro en la final de la Copa Conmebol Libertadores que Flamengo le ganó a Palmeiras.

En cuanto al clásico platense, que se disputará el próximo lunes en el Bosque, Facundo Tello será la autoridad principal. Este será su primer encuentro en los playoff del Clausura, ya que el pasado fin de semana estuvo presente en la final del Reducido de la Primera Nacional.

Un dato para tener en cuenta es que Tello ya estuvo presente en la última edición del clásico de La Plata. En aquella oportunidad, por la fecha 13 del Torneo Clausura, Estudiantes le ganó 2 a 0 a Gimnasia en condición de local con goles de Cetré y Carrillo.

Los dos ganadores de estos encuentros avanzarán a la gran final, programada para el sábado 13 de diciembre a las 21.00 horas en el Estadio Único Madres de Ciudades de Santiago del Estero. Cabe destacar que en caso de empate, en estos duelos, habrá tiempo extra.

Las autoridades de Boca vs. Racing

Árbitro: Darío Herrera

Árbitro asistente 1: Cristian Navarro

Árbitro asistente 2: Sebastian Raineri

Cuarto árbitro: Sebastian Martinez

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Fabrizio Llobet

Las autoridades de Gimnasia vs. Estudiantes