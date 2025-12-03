Es tendencia:
La sorprendente postura de Barcelona ante un posible regreso de Lionel Messi: “Podría dar algo”

El director deportivo del Blaugrana fue contundente ante la posibilidad de que el máximo ídolo de la institución salga de Inter Miami y regrese a España.

Por Julián Mazzara

El astro argentino firmó contrato hasta 2028 con Inter Miami.
© Getty ImagesEl astro argentino firmó contrato hasta 2028 con Inter Miami.

Después de muchos años, Lionel Messi regresó a Barcelona. Pero solamente lo hizo para visitar las nuevas instalaciones del Camp Nou. Al menos el sector que ya está remodelado y en uso. Sin embargo, su deseo sigue latente, aunque es muy complejo que pueda concretarse como futbolista profesional, principalmente porque tiene vínculo en la MLS.

Hubo un fuerte enojo por parte de Joan Laporta, el actual presidente del elenco culé, porque a raíz de la visita en silencio que hizo la Pulga se generaron muchísimas hipótesis. Por eso mismo, le bajó la espuma: “Hacer especulaciones sobre una posible vuelta como jugador, no corresponde”, exclamó. Sin embargo, en las últimas horas, fue Deco quien respondió si el argentino puede regresar.

A través de una entrevista con Qué t’hi jugues, de La Ser, el portugués que oficia como director deportivo de Barcelona, fue contundente ante un posible retorno del 10, que es el máximo ganador en la historia del club: “No creo que sea posible porque tiene contrato y nunca se planteó. Todavía podría dar algo, es un gran jugador, pero no es un tema del que vamos a hablar”, señaló. Y agregó: “El contexto ahora mismo es totalmente especulativo”.

Para cerrar el tema del rosarino, el ex mediocampista se expresó respecto a lo que ocurre durante cada minuto 10, donde los hinchas corean el apellido del campeón del mundo en Qatar 2022: “Leo va a tener impacto toda la vida, para mí, es el mejor jugador de la historia del club, junto a Johan (Cruyff)Ronaldinho. Es normal siendo de esta generación no olvidarse de él”.

Lionel Messi, capitán de la Selección Argentina.

Lionel Messi, capitán de la Selección Argentina.

Messi ya reconoció su deseo de volver

En el tan comentado posteo con las fotos de su visita al renovado Estadio Camp Nou, Lionel Messi ya hizo manifiesto su deseo de regresar a Barcelona, más allá de su decisión de prolongar el vínculo con Inter Miami hasta diciembre de 2028, lo que muy probablemente significará que terminará allí su carrera como futbolista profesional.

“Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo. Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo”, expresó el pasado 10 de noviembre.

DATOS CLAVES

  • Lionel Messi visitó las nuevas instalaciones del Camp Nou en Barcelona.
  • Deco, director deportivo, dijo que el regreso de Messi “no creo que sea posible” por su contrato MLS.
  • Joan Laporta, presidente culé, desestimó las especulaciones sobre una vuelta como jugador.
Julián Mazzara

Palabra autorizada

