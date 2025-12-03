Es tendencia:
River hoy: viaje de Francescoli al exterior en busca de un refuerzo, las ganas de Román Vega y el OK de Gallardo por Allende

Las noticias que los hinchas del Millonario no pueden dejar de leer este miércoles 3 de diciembre.

Por Juan Ignacio Portiglia

River hoy: viaje de Francescoli al exterior en busca de un refuerzo, las ganas de Román Vega y el OK de Gallardo por Allende

Con el año deportivo cerrado mucho antes de lo que en River hubiesen querido, sin haber podido cumplir en el trayecto ninguno de los objetivos planteados, Marcelo Gallardo y la dirigencia están enfocados en el armado del plantel para competir el próximo año.

A esperas de saber si jugará o no la Copa Libertadores, cuya presencia depende exclusivamente de que Boca sea campeón del Torneo Clausura, ya tuvieron lugar bajas importantes como la de Enzo Pérez, Nacho Fernández, Milton Casco, Pity Martínez y Miguel Borja; pero se iniciaron también varios contactos para la llegada de refuerzos, especialmente desde el exterior.

El viaje de Francescoli para cerrarle un refuerzo a Gallardo

En busca de un lateral derecho ante la posible salida de Fabricio Bustos, una de las opciones que maneja la dirigencia de River, con la que ya están iniciados los contactos, es Kevin Amaro, uruguayo de 21 años que milita en Liverpool de Montevideo y ya fue convocado por Marcelo Bielsa al seleccionado charrúa.

Según avanzó el periodista Gustavo Yarroch en redes sociales, Enzo Francescoli ya viajó rumbo a Uruguay acompañado por Mariano Barano, parte del cuerpo técnico de Gallardo, para conocer las pretensiones del club dueño de su ficha y dar inicio formal a las negociaciones.

MIAMI, FLORIDA – DECEMBER 05: Sports Director of River Plate Enzo Francescoli arrives ahead of the 2025 FIFA Club World Cup Draw at Telemundo Studios on December 05, 2024 in Miami, Florida. (Photo by Brennan Asplen/Getty Images)

Las ganas de Román Vega

Otro lateral en la mira de Marcelo Gallardo es Román Vega, quien actualmente se desempeña en el Zenit de Rusia junto a Luciano Gondou, otro argentino que sonó para reforzar a River. En diálogo con DSports Radio, el propio jugador surgido de Argentinos Juniors confirmó que estaría encantado de llegar al Millonario, aunque las negociaciones con el club de San Petesburgo no serían sencillas.

Mi deseo es ser campeón y lo que busco es eso. También sería lindo estar en Argentina y aprovechar para que mi hija crezca ahí. Ahora voy a estar desde el 7 de diciembre hasta el 11 de enero en Argentina y quiero disfrutar ese tiempo. Lógicamente que si me llama Gallardo le voy a atender el teléfono, sería una falta de respeto no hacerlo. Es alguien muy importante para el mundo del fútbol“, dijo.

Visto bueno por Allende

Tadeo Allende, jugador que está cedido en Inter Miami y deberá regresar al Celta de Vigo, fue ofrecido a River y habría llamado la atención de Marcelo Gallardo de manera positiva, por lo que podrían iniciarse las gestiones para dar lugar a su arribo.

Allende fue adquirido por el club gallego a principios de 2024 luego de ofrecer 4.5 millones de euros por su pase a Godoy Cruz. Al poseer contrato vigente hasta julio de 2028, River deberá ofertar por su ficha o intentar un préstamo para quedarse con el pase.

