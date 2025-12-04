Es hijo de una leyenda de Brasil, fue citado a otra selección y será compañero de Enzo Fernández y Garnacho en Chelsea

Son muchos los casos donde hijos de futbolistas siguen los pasos de sus padres, se convierten en jugadores profesionales y tienen el talento para vestir la camiseta de la selección nacional que su padre vistió tiempo atrás. Sin embargo, son mucho menos frecuentes los casos donde los hijos juegan para una selección que no es la misma de su padre.

Justamente, eso es lo que sucederá con el primogénito de una de las pocas leyendas de esta generación en la Selección de Brasil; y es que Isago Mendes da Silva, hijo del mítico Thiago Silva, de 17 años recién cumplidos, defiende los colores de Inglaterra y ya se ha sumado a los entrenamientos con el primer equipo del Chelsea de Enzo Fernández y Garnacho.

Isago Silva, hijo de Thiago, firmó su primer contrato profesional con Chelsea.

Thiago Silva, quinto jugador con más presencias con la selección (115) y uno de los capitanes de la última década, fue futbolista del Chelsea por cuatro años, entre 2020 y 2024. Allí Isago comenzó a jugar al fútbol, pasó por todas las categorías juveniles hasta sumarse a la U18 en enero de este año, y ahora a formar parte del primer equipo.

Al igual que su padre, su estilo de juego es más bien defensivo, aunque se ha formado como lateral izquierdo, principalmente. De acuerdo a la información provista por los scouts, también puede jugar como marcador central, aunque no es su posición principal.

Thiago Silva dejó su marca en Chelsea

Así como es una leyenda del seleccionado, Thiago Silva también es recordado en Chelsea de la mejor forma. Tras llegar en 2020 desde el PSG, se convirtió rápidamente en un referente del plantel y en su primera temporada fue campeón de la Champions League.

Thiago Silva dejó su marca en Chelsea.

Thiago Silva tomó la capitanía del club y conquistó otros dos títulos internacionales (Supercopa de Europa y Mundial de Clubes), para luego disputar un total de 155 partidos con la camiseta de los Blues, antes de decidir regresar a Brasil para jugar en Fluminense, el equipo en el que había iniciado su carrera.

Hoy, con 41 años, Thiago Silva sigue jugando como profesional en el Flu, y de momento no hay ninguna información relacionada con su retiro, por lo que puede que en 2026 lo sigamos viendo en el fútbol sudamericano.

Datos clave