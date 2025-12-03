Es tendencia:
Boca Juniors

Los 5 clubes que quieren a Miguel Borja tras su salida de River

El colombiano tiene un abanico de opciones para su futuro y hasta podría jugar la Copa Libertadores. Detalles.

Por Joaquín Alis

Después de finalizar su ciclo en River, Miguel Borja busca el mejor destino posible para continuar su carrera futbolística. El colombiano no seguirá jugando en el fútbol argentino, pero tiene opciones para quedarse en Sudamérica -con chances de Copa Libertadores- o incluso desde México.

Más allá no haber terminado su etapa con la eficacia goleadora de otros tiempos, el mercado se encuentra con un delantero de 32 años, mundialista y con camisetas pesadas en su historial. Por eso, recién comenzando diciembre, el atacante ya tiene cinco alternativas interesantes, según lo revelado por Diario Olé.

Colombia, Perú y la chance de jugar la Copa Libertadores

Borja tiene la posibilidad de regresar a su Colombia natal para volver a vestir la camiseta de Junior, donde estuvo hasta que fue comprado por el Millonario. Una reciente foto con Carlos Bacca, delantero del conjunto de Barranquilla, despertó la ilusión de los hinchas. Allí anotó 51 goles en 86 partidos y, de tener un buen cierre de 2025, podría jugar la Copa Libertadores 2026.

Algo similar sucede con Alianza Lima, que también pelea por volver a iniciar la temporada disputando la máxima competencia continental. Con Hernán Barcos y Paolo Guerrero en el ocaso de su carrera, Néstor Gorosito quiere una cara nueva en el ataque y ahí aparece Miguel.

En México también quieren a Miguel Borja

Tres equipos de la Liga MX están interesados en contar con los servicios de Miguel Borja. Se trataría de un aire completamente nuevo para el colombiano, que nunca pisó el fútbol mexicano, aunque en muchas oportunidades resulta un buen destino para jugadores con buenos registros en Argentina.

River regaló a Borja: le costó 54.000 dólares por cada partido jugado

América, Cruz Azul y Tigres son los tres clubes que pusieron los ojos en el goleador. Este último ya lo buscó en el último mercado de pases, cuando al futbolista todavía le quedaban seis meses de contrato. Finalmente, no hubo acuerdo y por eso se marchó libre.

DATOS CLAVE

  • Miguel Borja tiene 32 años, es mundialista y dejó River al finalizar su ciclo.
  • El delantero colombiano marcó 51 goles en 86 partidos en su paso anterior por Junior de Colombia.
  • Junior, Alianza Lima, América, Cruz Azul y Tigres son los cinco destinos posibles para Borja.
Joaquín Alis

