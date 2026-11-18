En homenaje al lanzamiento del videojuego más esperado, Miami Heat vestirá un uniforme especial en su partido contra los Milwaukee Bucks.

El fenómeno generado por el estreno del videojuego Grand Theft Auto VI, de Rockstar, trasciende las consolas y las pantallas. Esta vez, llega al parqué de la NBA, más precisamente, al del Miami Heat. En el partido de este miércoles 18 de noviembre contra los Milwaukee Bucks, el equipo dirigido por Erik Spoelstra estrenará un uniforme icónico por sus guiños a la nueva edición del videojuego sensación.

La decisión del Heat no es azarosa ni responde simplemente a una corriente marketinera para subirse al tren viral. Es que el mapa de GTA VI está basado en la ciudad de Miami, llamada Vice City (la ciudad del vicio) en el videojuego.

Así, la franquicia de la NBA en la Ciudad Mágica inició una colaboración con Rockstar y vestirá un uniforme de edición limitada frente a los Bucks. El partido se disputará en la antesala del lanzamiento mundial de GTA VI, previsto para el jueves 19 de noviembre.

Dressed for the occasion 🔥 The all-new Vice City Cactus Jack Edition uniform will be available in limited quantities at A Night in Vice City. 11/18 vs Milwaukee. Get your tickets now – https://t.co/quujaesHKM Limit 1 jersey purchase per ticketed guest, while supplies last. https://t.co/1ACZoH0LEn — Miami HEAT (@MiamiHEAT) November 12, 2026

Dos camisetas, una gran diferencia

Bajo el lema «Una noche en Vice City», el Heat lanzó dos uniformes especiales. Uno de ellos, que lleva el nombre del equipo en el pecho de la camiseta, será utilizado por los propios jugadores y fue diseñado en colaboración con Nike, Rockstar y Cactus Jack, la marca del rapero Travis Scott.

Solo habrá unidades limitadas de esa camiseta a la venta en el estadio del Heat, el Kaseya Center, ubicado en el centro de Miami. La otra versión, destinada a los hinchas y que lleva la inscripción «Vice City» en letras rosa neón, sí estará disponible en mayores cantidades, pero no será utilizada por los jugadores de Miami.

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Por el momento, se cree que el uniforme se utilizará solo para este partido, aunque podría sumarse alguna otra fecha en el futuro durante la temporada 2026-27 de la NBA.

Duelo especial entre Heat y Bucks

Además, el encuentro entre el Heat y los Bucks será especial por el reencuentro de Giannis Antetokounmpo con su anterior franquicia, dado que el crack griego llegó al sur de Florida este último verano norteamericano mediante un traspaso que prácticamente desmanteló a toda la plantilla del Heat.

La apuesta le ha dado resultados a Miami, que llega a esta cita, especial por varios motivos, en el cuarto puesto de la Conferencia Este de la NBA, con un récord de 8-6. Milwaukee, por su parte, aterriza en Miami con una pésima marca de 1-13: está último en el Este y tiene el peor récord de toda la liga.

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El parqué del Miami Heat, inspirado en el GTA VI.

En cualquier caso, independientemente del resultado, los jugadores de Miami y Milwaukee podrán disfrutar de GTA VI poco después de que suene la chicharra final.

En síntesis

Miami Heat estrenará un uniforme por Grand Theft Auto VI ante Milwaukee Bucks el 18 de noviembre .

estrenará un uniforme por ante el . La camiseta oficial fue diseñada junto a Nike , Rockstar y Cactus Jack de Travis Scott .

, y de . El duelo marca el reencuentro de Giannis Antetokounmpo contra su anterior franquicia, los Bucks (1-13).