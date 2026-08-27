Las Leonas vencieron a Australia y jugarán la final del Mundial de Hockey 2026

Con gol de Julieta Jankunas, el combinado argentino superó por la mínima a las oceánicas y ya tiene rival confirmado.

En el Belfius Hockey Arena de Wavre, Bélgica, Las Leonas se impusieron por la mínima este jueves ante Australia en el marco de las semifinales del Mundial de Hockey 2026. Julieta Jankunas, en el inicio del último cuarto, anotó el único gol de la jornada.

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A 14 minutos del cierre del partido, Jankunas definió tras una excelente jugada colectiva desde un córner corto. Hacia el cierre, las oceánicas buscaron una reacción y llegaron a acorralar a Argentina, que logró defender la diferencia y conseguir la clasificación.

"ES AHORA" DIJO MECHI Y… ¡LLEGÓ EL GOL DE LAS LEONAS! Tras el córner corto, Julieta Jankunas marcó el 1-0 contra Australia en las semis del Mundial de Hockey.



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De esta manera, Las Leonas jugarán una nueva final en el Mundial de Hockey. Su rival será nada menos que Países Bajos, que viene de dejar en el camino a Bélgica, también por 1-0, en el duelo entre las dos anfitrionas. El próximo sábado 29 de agosto, a las 11 de Argentina, se jugará la gran final.

Cuándo juegan la semifinal Los Leones

Los Leones también están en la semifinal del Mundial de Hockey 2026, lo que significa un hito enorme ya que es la segunda vez en la historia que sucede. El próximo viernes a las 15:30 hs de Argentina, el combinado nacional enfrentará a Alemania por un lugar en la final de la Copa del Mundo.

¿Dónde se juega el Mundial de Hockey 2026?

El Mundial de Hockey 2026 se disputa en Wavre -Bélgica- y en Amstelveen -Países Bajos-, los estadios asignados son Wagener y Justin Peeters. Un dato importante a tener en cuenta es que ambos países son linderos, tienen una gran historia en común y mucha cultura de hockey, por lo que no significó un problema compartir la sede.

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