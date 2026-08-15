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Mundial de hockey

Las Leonas vs. Estados Unidos por el Mundial de hockey 2026: goles, resumen y mejores jugadas

Argentina ahora debe enfrentar a Alemania y Escocia en las dos fechas restantes de la fase de grupos de esta Copa del Mundo.

Las Leonas enfrentaron a Estados Unidos en Bélgica
© Captura ESPNLas Leonas enfrentaron a Estados Unidos en Bélgica

La Selección Argentina de hockey sobre césped, popularmente conocidas como Las Leonas, iniciaron su camino en el Mundial 2026 que se desarrolla en Bélgica y Países Bajos. Las dirigidas por Fernando Ferrara se midieron ante Estados Unidos y el partido terminó 1 a 1. Esta Copa del Mundo se podrá ver a través del plan premium de Disney+.

Las Leonas comenzaron con el pie derecho y en el primer cuarto lograron romper el cero. Luego de una gran jugada de Vicky Granatto apareció por el sector opuesto Brisa Bruggesser para convertir con el arco a su merced. Ya en el segundo cuarto apareció Emma DeBerdine para establecer el 1 a 1.

+ Seguinos en

El gol de Argentina

El gol de Estados Unidos

¿Cómo ver por TV el Mundial de hockey 2026?

El Mundial de Hockey 2026, que se disputa en Bélgica y Países Bajos se podrá ver a través de ESPN2 y también en el plan premium de Disney+. Los relatos están a cargo de Mechi Margalot y los comentarios de Sole García, dos ex jugadoras de Las Leonas que hicieron historia con esa camiseta.

¿Cuántos Mundiales tienen Las Leonas?

A lo largo de la historia, Las Leonas obtuvieron dos títulos mundiales: el primero de ellos en Perth 2002 y el segundo en Rosario 2010. Ambas finales fueron ante Países Bajos. Cabe destacar que en el Mundial de España y Países Bajos 2022, Argentina quedó en segundo lugar detrás de las neerlandesas.

¿Qué se le viene a Argentina?

El fixture de Las Leonas. (Foto: @ArgFieldHockey).

El fixture de Las Leonas. (Foto: @ArgFieldHockey).

Lautaro Toschi
Lautaro Toschi
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