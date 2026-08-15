Las Leonas vs. Estados Unidos por el Mundial de hockey 2026: goles, resumen y mejores jugadas

Argentina ahora debe enfrentar a Alemania y Escocia en las dos fechas restantes de la fase de grupos de esta Copa del Mundo.

La Selección Argentina de hockey sobre césped, popularmente conocidas como Las Leonas, iniciaron su camino en el Mundial 2026 que se desarrolla en Bélgica y Países Bajos. Las dirigidas por Fernando Ferrara se midieron ante Estados Unidos y el partido terminó 1 a 1. Esta Copa del Mundo se podrá ver a través del plan premium de Disney+.

Las Leonas comenzaron con el pie derecho y en el primer cuarto lograron romper el cero. Luego de una gran jugada de Vicky Granatto apareció por el sector opuesto Brisa Bruggesser para convertir con el arco a su merced. Ya en el segundo cuarto apareció Emma DeBerdine para establecer el 1 a 1.

El gol de Argentina

¡ES UN GOLAZO! Vicky Granatto eludió a la defensa de Estados Unidos con una gran jugada, tiró el centro atrás y la debutante Brisa Bruggesser anotó el primero de las Leonas en el Mundial a los 3' del 1Q.



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El gol de Estados Unidos

LLEGÓ EL EMPATE: Emma Deberdine estuvo atenta dentro del área y anotó el 1-1 de Estados Unidos vs. Las Leonas a los 12' del 2Q.



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¿Cómo ver por TV el Mundial de hockey 2026?

El Mundial de Hockey 2026, que se disputa en Bélgica y Países Bajos se podrá ver a través de ESPN2 y también en el plan premium de Disney+. Los relatos están a cargo de Mechi Margalot y los comentarios de Sole García, dos ex jugadoras de Las Leonas que hicieron historia con esa camiseta.

¿Cuántos Mundiales tienen Las Leonas?

A lo largo de la historia, Las Leonas obtuvieron dos títulos mundiales: el primero de ellos en Perth 2002 y el segundo en Rosario 2010. Ambas finales fueron ante Países Bajos. Cabe destacar que en el Mundial de España y Países Bajos 2022, Argentina quedó en segundo lugar detrás de las neerlandesas.

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¿Qué se le viene a Argentina?