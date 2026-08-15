Las Leonas vs. Estados Unidos por el Mundial de hockey 2026: goles, resumen y mejores jugadas

La Selección Argentina de hockey sobre césped, popularmente conocidas como Las Leonas, iniciaron su camino en el Mundial 2026 que se desarrolla en Bélgica y Países Bajos. Las dirigidas por Fernando Ferrara se midieron ante Estados Unidos y el partido terminó 1 a 1. Esta Copa del Mundo se podrá ver a través del plan premium de Disney+.
Las Leonas comenzaron con el pie derecho y en el primer cuarto lograron romper el cero. Luego de una gran jugada de Vicky Granatto apareció por el sector opuesto Brisa Bruggesser para convertir con el arco a su merced. Ya en el segundo cuarto apareció Emma DeBerdine para establecer el 1 a 1.
El gol de Argentina
¡ES UN GOLAZO! Vicky Granatto eludió a la defensa de Estados Unidos con una gran jugada, tiró el centro atrás y la debutante Brisa Bruggesser anotó el primero de las Leonas en el Mundial a los 3' del 1Q.— SportsCenter (@SC_ESPN) August 15, 2026
📺 #HWC2026 | #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/ZZOY4SUQYk
El gol de Estados Unidos
LLEGÓ EL EMPATE: Emma Deberdine estuvo atenta dentro del área y anotó el 1-1 de Estados Unidos vs. Las Leonas a los 12' del 2Q.— SportsCenter (@SC_ESPN) August 15, 2026
📺 #HWC2026 | #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/NiRf6umFgZ
¿Cómo ver por TV el Mundial de hockey 2026?
El Mundial de Hockey 2026, que se disputa en Bélgica y Países Bajos se podrá ver a través de ESPN2 y también en el plan premium de Disney+. Los relatos están a cargo de Mechi Margalot y los comentarios de Sole García, dos ex jugadoras de Las Leonas que hicieron historia con esa camiseta.
¿Cuántos Mundiales tienen Las Leonas?
A lo largo de la historia, Las Leonas obtuvieron dos títulos mundiales: el primero de ellos en Perth 2002 y el segundo en Rosario 2010. Ambas finales fueron ante Países Bajos. Cabe destacar que en el Mundial de España y Países Bajos 2022, Argentina quedó en segundo lugar detrás de las neerlandesas.
¿Qué se le viene a Argentina?
El fixture de Las Leonas. (Foto: @ArgFieldHockey).