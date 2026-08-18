Los Leones cayeron 3 a 1 ante Países Bajos: cómo sigue el Mundial de Hockey para Argentina

El equipo de Lucas Rey cayó por 3 a 1 en el Wagener Hockey Stadium de Amstelveen. El gol albiceleste lo anotó Nicolás Della Torre.

Los Leones no pudieron con Países Bajos en su segunda presentación por el Mundial de Hockey 2026. El combinado local se impuso por 3 a 1 en el Wagener Hockey Stadium de Amstelveen y el gol de Argentina fue anotado por Nicolás Della Torre.

Los europeos se habían adelantado en el marcador con una anotación de Thierry Brinkman. La respuesta albiceleste llegó pocos minutos después, a través de un corner corto perfectamente ejecutado y finalizado por Della Torre. Con ese resultado finalizaron el segundo cuarto.

La mitad restante del encuentro fue toda para el local. Tijmen Reyenga hizo el 2-1, mientras que Duco Telgenkamp le puso cifras definitivas al trámite. De esta manera, Argentina sufrió su primera derrota en el Mundial de Hockey, tras haberse estrenado con victoria ante Japón.

¡SE AVECINA UN PARTIDAZO! Córner corto eficaz de Los Leones y gol de Nicolás Della Torre para el 1-1 parcial entre Argentina y Países Bajos a los 11 minutos del primer cuarto en el Mundial de Hockey.



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El próximo desafío para Argentina será el jueves 20 de agosto. El rival de turno será Nueva Zelanda, en donde los dirigidos por Lucas Rey intentarán regresar al triunfo en el certamen.