Chelsea y Leeds se enfrentan este sábado 21 de noviembre, en el Estadio Stamford Bridge, por la jornada 11 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Chelsea recibe a Leeds este sábado 21 de noviembre desde las 12:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 11 de la Premier League, se disputará en el Estadio Stamford Bridge. El Chelsea necesita cortar una mala racha ante su gente y el Leeds llega con la confianza de haber dejado puntos importantes en Elland Road. Un tropiezo más complicaría al local en la pelea por los puestos de arriba.

Quedarse afuera de los primeros lugares a esta altura del campeonato empieza a pesar, así que el local tiene motivos extra para reaccionar rápido y no dejar que la distancia con la punta se agrande.

La actualidad de ambos equipos

El Chelsea llega golpeado tras caer de visitante ante el Sunderland, un resultado que cortó el envión que había tomado con el triunfo frente al Manchester United. Antes de eso había perdido en su propia cancha con el Tottenham, así que el equipo necesita recuperar continuidad y, sobre todo, hacerse fuerte de nuevo en Stamford Bridge.

El Leeds, en cambio, llega envalentonado después de ganarle al Tottenham como local, un resultado que le permitió cortar un bache de dos partidos sin triunfos. Antes había caído con el Bournemouth y empatado sin goles frente al Sunderland, pero el envión del último fin de semana le da otro aire para pelear puntos como visitante.

El historial entre Chelsea y Leeds

El historial entre ambos es larguísimo y está parejo para arriba: 92 duelos, con ventaja para el Leeds en victorias y también en goles convertidos a lo largo de los años. El empate aparece con frecuencia, aunque en los enfrentamientos más recientes hubo de todo, desde goleadas hasta partidos cerrados.

En el cruce más reciente, en septiembre, el Chelsea se impuso con claridad por 6-3, aunque antes de eso hubo un triunfo mínimo también para el local y un empate 2-2. El Leeds, de todos modos, ganó el antecedente inmediato anterior a esa racha, lo que confirma que no hay un dominio claro de uno sobre el otro en los últimos años.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 09/09/2026 Chelsea vs. Leeds 6-3 League Cup 26/04/2026 Chelsea vs. Leeds 1-0 FA Cup 10/02/2026 Chelsea vs. Leeds 2-2 Premier League 03/12/2025 Leeds vs. Chelsea 3-1 Premier League 28/02/2024 Chelsea vs. Leeds 3-2 FA Cup 04/03/2023 Chelsea vs. Leeds 1-0 Premier League 21/08/2022 Leeds vs. Chelsea 3-0 Premier League 11/05/2022 Leeds vs. Chelsea 0-3 Premier League 11/12/2021 Chelsea vs. Leeds 3-2 Premier League 13/03/2021 Leeds vs. Chelsea 0-0 Premier League

Horario del partido

Argentina: 12:00 hs

Por dónde ver el partido

Argentina: Disney+ Premium

Disney+ Premium Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium México: TNT Sports, Max

TNT Sports, Max Estados Unidos: Fubo, Peacock, NBCSN, SiriusXM FC

Fubo, Peacock, NBCSN, SiriusXM FC Costa Rica: Teletica Canal 7, Teletica En Vivo, TDMAX, Max

Teletica Canal 7, Teletica En Vivo, TDMAX, Max Guatemala: Max

Max Panamá: Max

Max El Salvador: Canal 4 El Salvador, TCS GO, Max

Canal 4 El Salvador, TCS GO, Max Honduras: Telecadena 7 y 4, DTVC+, Max

Telecadena 7 y 4, DTVC+, Max España: DAZN, DAZN1 Spain, Movistar+

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Man City vs. Fulham — sábado 21 de noviembre, 09:30 hs

Tottenham vs. Ipswich Town — sábado 21 de noviembre, 12:00 hs

Coventry vs. Crystal Palace — sábado 21 de noviembre, 12:00 hs

Bournemouth vs. Nottingham Forest — sábado 21 de noviembre, 12:00 hs

Aston Villa vs. Sunderland — sábado 21 de noviembre, 12:00 hs

Newcastle vs. Arsenal — sábado 21 de noviembre, 14:30 hs

Hull vs. Brighton — domingo 22 de noviembre, 11:00 hs

Liverpool vs. Manchester United — domingo 22 de noviembre, 13:30 hs

Brentford vs. Everton — lunes 23 de noviembre, 17:00 hs

En síntesis

Chelsea y Leeds se enfrentan este sábado 21 de noviembre por la jornada 11 de la Premier League.

se enfrentan este sábado 21 de noviembre por la jornada 11 de la Premier League. El partido se transmitirá por Disney+ Premium .

. Chelsea suma 16 puntos en el torneo.

suma 16 puntos en el torneo. Leeds suma 14 puntos en el torneo.