Leeds y Coventry se enfrentan este sábado 28 de noviembre, en el Estadio Elland Road, por la jornada 12 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Leeds recibe a Coventry este sábado 28 de noviembre desde las 12:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la Premier League, se disputará en el Estadio Elland Road. El Leeds viene de golear como visitante y llega con el envión necesario para meterse de lleno en la pelea por los puestos de arriba. Enfrente, un Coventry que también gana partidos pero sigue lejos en la tabla y necesita dar un salto de calidad para sostenerse en la categoría.

Son dos equipos que vienen sumando de a tres, así que el envión anímico está de ambos lados, aunque el de local parte con el favoritismo y con la obligación de confirmarlo en Elland Road.

La actualidad de ambos equipos

El Leeds llegó a la séptima posición con 17 puntos después de golear 4-1 al Chelsea en condición de visitante, un resultado que le dio un envión fuerte antes de este cruce. Antes había vencido al Tottenham de local y venía de una caída ante Bournemouth, así que el equipo alterna rachas pero cuando pega, pega fuerte.

Coventry está más abajo, en el puesto 15 con 12 unidades, pero no llega nada mal: ganó su último partido 3-2 ante Crystal Palace jugando en casa y antes había sumado otro triunfo frente a Sunderland. La derrota ante Everton quedó en el medio, pero el equipo mostró que puede hacer daño de visitante y eso lo ilusiona para este viaje a Elland Road.

El historial entre Leeds y Coventry

El historial entre ambos es amplio, con 66 enfrentamientos, y ahí el Leeds saca una ventaja clara: 34 victorias contra 12 de Coventry y 20 empates, con una diferencia de gol que también lo favorece (100 contra 60). En los últimos cruces el dominio se mantuvo, con dos triunfos de Leeds en los encuentros más recientes y un empate en el medio, lo que confirma una tendencia que viene de hace tiempo.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 05/02/2025 Coventry vs. Leeds 0-2 Championship 28/09/2024 Leeds vs. Coventry 3-0 Championship 06/04/2024 Coventry vs. Leeds 2-1 Championship 16/12/2023 Leeds vs. Coventry 1-1 Championship 14/02/2012 Coventry vs. Leeds 2-1 Championship 18/10/2011 Leeds vs. Coventry 1-1 Championship 05/02/2011 Leeds vs. Coventry 1-0 Championship 06/11/2010 Coventry vs. Leeds 2-3 Championship 01/01/2007 Leeds vs. Coventry 2-1 Championship 16/09/2006 Coventry vs. Leeds 1-0 Championship

Publicidad

Horario del partido

Argentina: 12:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Publicidad

Todos los partidos de la jornada

Manchester United vs. Brentford — sábado 28 de noviembre, 12:00 hs

Ipswich Town vs. Aston Villa — sábado 28 de noviembre, 14:30 hs

Everton vs. Liverpool — domingo 29 de noviembre, 09:00 hs

Sunderland vs. Tottenham — domingo 29 de noviembre, 11:05 hs

Fulham vs. Bournemouth — domingo 29 de noviembre, 11:05 hs

Crystal Palace vs. Hull — domingo 29 de noviembre, 11:05 hs

Brighton vs. Newcastle — domingo 29 de noviembre, 11:05 hs

Arsenal vs. Man City — domingo 29 de noviembre, 13:30 hs

En síntesis