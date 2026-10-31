Bournemouth vs. Leeds: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la jornada 9 de la Premier League

Bournemouth y Leeds se enfrentan este sábado 31 de octubre, en el Vitality Stadium, por la jornada 9 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Bournemouth recibe a Leeds este sábado 31 de octubre desde las 12:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la Premier League, se disputará en el Vitality Stadium. Bournemouth llega envalentonado tras golear a un grande como Manchester United y quiere confirmar que ese resultado no fue casualidad. Leeds, en cambio, viene de dos empates seguidos y necesita volver a ganar para no perderle pisada a la mitad de arriba de la tabla.

Son dos equipos que están a poca distancia en la tabla y que se juegan la posibilidad de meterse en una pelea más interesante si encadenan resultados positivos. Un triunfo acá puede cambiarle el humor a cualquiera de los dos de cara a lo que viene.

La actualidad de ambos equipos

El Bournemouth viene de dar un golpe grande: le ganó 3-0 de visitante al Manchester United, un resultado que contrasta con la goleada que había sufrido semanas atrás ante el Chelsea. Esa irregularidad lo tiene en la mitad de la tabla, con 9 puntos en 8 fechas, pero el envión anímico del último triunfo le puede servir para instalarse como local y buscar meterse en una racha más sólida.

Leeds está un escalón arriba, séptimo con 11 unidades, pero llega sin poder ganar en sus últimas dos presentaciones: empató sin goles con Sunderland y 1-1 con Manchester United. No perdió, que ya es algo, pero la falta de contundencia empieza a notarse y necesita un triunfo que lo reafirme entre los mejores ocho.

El historial entre Bournemouth y Leeds

El historial entre ambos tiene una diferencia clara a favor de Leeds, que ganó 6 de los 10 enfrentamientos directos, contra 2 victorias de Bournemouth y 2 empates. En goles también manda el equipo inglés del norte, con 21 convertidos contra 18 del local.

Los últimos dos cruces terminaron igualados 2-2, así que la paridad reciente contrasta con la historia general, que durante años fue favorable a Leeds, incluida una goleada 4-1 en 2023.

Publicidad

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 22/04/2026 Bournemouth vs. Leeds 2-2 Premier League 27/09/2025 Leeds vs. Bournemouth 2-2 Premier League 30/04/2023 Bournemouth vs. Leeds 4-1 Premier League 05/11/2022 Leeds vs. Bournemouth 4-3 Premier League 20/01/2015 Leeds vs. Bournemouth 1-0 Championship 16/09/2014 Bournemouth vs. Leeds 1-3 Championship 25/03/2014 Bournemouth vs. Leeds 4-1 Championship 01/10/2013 Leeds vs. Bournemouth 2-1 Championship 08/03/2008 Leeds vs. Bournemouth 2-0 League One 06/11/2007 Bournemouth vs. Leeds 1-3 League One

Horario del partido

Argentina: 12:00 hs

Por dónde ver el partido

Argentina: Disney+ Premium

Disney+ Premium Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium México: FOX One

FOX One Estados Unidos: Fubo, Peacock, NBCSN

Fubo, Peacock, NBCSN España: DAZN

Publicidad

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Chelsea vs. Manchester United — sábado 31 de octubre, 09:30 hs

Man City vs. Brighton — sábado 31 de octubre, 12:00 hs

Hull vs. Ipswich Town — sábado 31 de octubre, 12:00 hs

Coventry vs. Sunderland — sábado 31 de octubre, 12:00 hs

Brentford vs. Nottingham Forest — sábado 31 de octubre, 12:00 hs

Tottenham vs. Crystal Palace — sábado 31 de octubre, 14:30 hs

Aston Villa vs. Fulham — sábado 31 de octubre, 17:00 hs

Liverpool vs. Arsenal — domingo 1 de noviembre, 13:30 hs

Newcastle vs. Everton — lunes 2 de noviembre, 17:00 hs

En síntesis

Bournemouth y Leeds se enfrentan este sábado 31 de octubre por la jornada 9 de la Premier League.

se enfrentan este sábado 31 de octubre por la jornada 9 de la Premier League. El partido se transmitirá por Disney+ Premium .

. Bournemouth suma 9 puntos en el torneo.

suma 9 puntos en el torneo. Leeds suma 11 puntos en el torneo.