Bournemouth vs. Leeds: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la jornada 9 de la Premier League

Bournemouth recibe a Leeds este sábado 31 de octubre desde las 12:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la Premier League, se disputará en el Vitality Stadium. Bournemouth llega envalentonado tras golear a un grande como Manchester United y quiere confirmar que ese resultado no fue casualidad. Leeds, en cambio, viene de dos empates seguidos y necesita volver a ganar para no perderle pisada a la mitad de arriba de la tabla.
Son dos equipos que están a poca distancia en la tabla y que se juegan la posibilidad de meterse en una pelea más interesante si encadenan resultados positivos. Un triunfo acá puede cambiarle el humor a cualquiera de los dos de cara a lo que viene.
La actualidad de ambos equipos
El Bournemouth viene de dar un golpe grande: le ganó 3-0 de visitante al Manchester United, un resultado que contrasta con la goleada que había sufrido semanas atrás ante el Chelsea. Esa irregularidad lo tiene en la mitad de la tabla, con 9 puntos en 8 fechas, pero el envión anímico del último triunfo le puede servir para instalarse como local y buscar meterse en una racha más sólida.
Leeds está un escalón arriba, séptimo con 11 unidades, pero llega sin poder ganar en sus últimas dos presentaciones: empató sin goles con Sunderland y 1-1 con Manchester United. No perdió, que ya es algo, pero la falta de contundencia empieza a notarse y necesita un triunfo que lo reafirme entre los mejores ocho.
El historial entre Bournemouth y Leeds
El historial entre ambos tiene una diferencia clara a favor de Leeds, que ganó 6 de los 10 enfrentamientos directos, contra 2 victorias de Bournemouth y 2 empates. En goles también manda el equipo inglés del norte, con 21 convertidos contra 18 del local.
Los últimos dos cruces terminaron igualados 2-2, así que la paridad reciente contrasta con la historia general, que durante años fue favorable a Leeds, incluida una goleada 4-1 en 2023.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|22/04/2026
|Bournemouth vs. Leeds
|2-2
|Premier League
|27/09/2025
|Leeds vs. Bournemouth
|2-2
|Premier League
|30/04/2023
|Bournemouth vs. Leeds
|4-1
|Premier League
|05/11/2022
|Leeds vs. Bournemouth
|4-3
|Premier League
|20/01/2015
|Leeds vs. Bournemouth
|1-0
|Championship
|16/09/2014
|Bournemouth vs. Leeds
|1-3
|Championship
|25/03/2014
|Bournemouth vs. Leeds
|4-1
|Championship
|01/10/2013
|Leeds vs. Bournemouth
|2-1
|Championship
|08/03/2008
|Leeds vs. Bournemouth
|2-0
|League One
|06/11/2007
|Bournemouth vs. Leeds
|1-3
|League One
Horario del partido
- Argentina: 12:00 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: Disney+ Premium
- Sudamérica: Disney+ Premium
- México: FOX One
- Estados Unidos: Fubo, Peacock, NBCSN
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Chelsea vs. Manchester United — sábado 31 de octubre, 09:30 hs
- Man City vs. Brighton — sábado 31 de octubre, 12:00 hs
- Hull vs. Ipswich Town — sábado 31 de octubre, 12:00 hs
- Coventry vs. Sunderland — sábado 31 de octubre, 12:00 hs
- Brentford vs. Nottingham Forest — sábado 31 de octubre, 12:00 hs
- Tottenham vs. Crystal Palace — sábado 31 de octubre, 14:30 hs
- Aston Villa vs. Fulham — sábado 31 de octubre, 17:00 hs
- Liverpool vs. Arsenal — domingo 1 de noviembre, 13:30 hs
- Newcastle vs. Everton — lunes 2 de noviembre, 17:00 hs
En síntesis
- Bournemouth y Leeds se enfrentan este sábado 31 de octubre por la jornada 9 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Bournemouth suma 9 puntos en el torneo.
- Leeds suma 11 puntos en el torneo.