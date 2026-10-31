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Bournemouth vs. Leeds: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la jornada 9 de la Premier League

Bournemouth y Leeds se enfrentan este sábado 31 de octubre, en el Vitality Stadium, por la jornada 9 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Bournemouth vs. Leeds, Premier League
Bournemouth vs. Leeds, Premier League

Bournemouth recibe a Leeds este sábado 31 de octubre desde las 12:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la Premier League, se disputará en el Vitality Stadium. Bournemouth llega envalentonado tras golear a un grande como Manchester United y quiere confirmar que ese resultado no fue casualidad. Leeds, en cambio, viene de dos empates seguidos y necesita volver a ganar para no perderle pisada a la mitad de arriba de la tabla.

Son dos equipos que están a poca distancia en la tabla y que se juegan la posibilidad de meterse en una pelea más interesante si encadenan resultados positivos. Un triunfo acá puede cambiarle el humor a cualquiera de los dos de cara a lo que viene.

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La actualidad de ambos equipos

El Bournemouth viene de dar un golpe grande: le ganó 3-0 de visitante al Manchester United, un resultado que contrasta con la goleada que había sufrido semanas atrás ante el Chelsea. Esa irregularidad lo tiene en la mitad de la tabla, con 9 puntos en 8 fechas, pero el envión anímico del último triunfo le puede servir para instalarse como local y buscar meterse en una racha más sólida.

Leeds está un escalón arriba, séptimo con 11 unidades, pero llega sin poder ganar en sus últimas dos presentaciones: empató sin goles con Sunderland y 1-1 con Manchester United. No perdió, que ya es algo, pero la falta de contundencia empieza a notarse y necesita un triunfo que lo reafirme entre los mejores ocho.

El historial entre Bournemouth y Leeds

El historial entre ambos tiene una diferencia clara a favor de Leeds, que ganó 6 de los 10 enfrentamientos directos, contra 2 victorias de Bournemouth y 2 empates. En goles también manda el equipo inglés del norte, con 21 convertidos contra 18 del local.

Los últimos dos cruces terminaron igualados 2-2, así que la paridad reciente contrasta con la historia general, que durante años fue favorable a Leeds, incluida una goleada 4-1 en 2023.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
22/04/2026Bournemouth vs. Leeds2-2Premier League
27/09/2025Leeds vs. Bournemouth2-2Premier League
30/04/2023Bournemouth vs. Leeds4-1Premier League
05/11/2022Leeds vs. Bournemouth4-3Premier League
20/01/2015Leeds vs. Bournemouth1-0Championship
16/09/2014Bournemouth vs. Leeds1-3Championship
25/03/2014Bournemouth vs. Leeds4-1Championship
01/10/2013Leeds vs. Bournemouth2-1Championship
08/03/2008Leeds vs. Bournemouth2-0League One
06/11/2007Bournemouth vs. Leeds1-3League One

Horario del partido

  • Argentina: 12:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Chelsea vs. Manchester United — sábado 31 de octubre, 09:30 hs
  • Man City vs. Brighton — sábado 31 de octubre, 12:00 hs
  • Hull vs. Ipswich Town — sábado 31 de octubre, 12:00 hs
  • Coventry vs. Sunderland — sábado 31 de octubre, 12:00 hs
  • Brentford vs. Nottingham Forest — sábado 31 de octubre, 12:00 hs
  • Tottenham vs. Crystal Palace — sábado 31 de octubre, 14:30 hs
  • Aston Villa vs. Fulham — sábado 31 de octubre, 17:00 hs
  • Liverpool vs. Arsenal — domingo 1 de noviembre, 13:30 hs
  • Newcastle vs. Everton — lunes 2 de noviembre, 17:00 hs

En síntesis

  • Bournemouth y Leeds se enfrentan este sábado 31 de octubre por la jornada 9 de la Premier League.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
  • Bournemouth suma 9 puntos en el torneo.
  • Leeds suma 11 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
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