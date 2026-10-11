Coventry vs. Newcastle en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 6 de la Premier League

Coventry se juega bastante más que tres puntos el lunes 12 de octubre: viene de rescatar un triunfo clave como visitante y ahora necesita confirmar que no es casualidad ante un Newcastle que todavía no termina de arrancar en la Premier League.
Es la fecha 6 y ya hay equipos que empiezan a sentir la presión de la tabla. Para Coventry, anclado en zona de descenso, cada partido pesa el doble; para Newcastle, es la chance de meterse en la mitad de arriba.
Horario del partido
- Argentina: 16:00 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: Disney+ Premium
La actualidad de ambos equipos
Coventry llega con apenas 3 puntos en cinco fechas, pero algo cambió: después de caer feo contra Brighton (0-5) y perder contra el City, consiguió un triunfo ajustado 1-0 de visitante frente a Nottingham Forest que le da un respiro anímico antes de este cruce.
Newcastle no termina de encontrar regularidad. Ganó su último partido 2-1 como local ante Hull, pero antes había sufrido una goleada en contra por 4-1 frente a Leeds y un empate 2-2 con Bournemouth. Con 8 puntos y en la mitad de la tabla, necesita hilar resultados para despegarse de la zona media baja.
El historial entre Coventry y Newcastle
El historial entre ambos es amplio y muy favorable a Newcastle: de 52 enfrentamientos, se quedó con 28 victorias contra 13 de Coventry y 11 empates. La diferencia también se nota en los goles, 103 contra 57, y los últimos cruces directos, todos de hace más de una década, repiten el mismo patrón con triunfos de Newcastle en la mayoría de las ocasiones.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|17/02/2010
|Newcastle vs. Coventry
|4-1
|Championship
|09/12/2009
|Coventry vs. Newcastle
|0-2
|Championship
|26/08/2008
|Coventry vs. Newcastle
|2-3
|League Cup
|29/01/2005
|Newcastle vs. Coventry
|3-1
|FA Cup
|13/01/2001
|Newcastle vs. Coventry
|3-1
|Premier League
|06/09/2000
|Coventry vs. Newcastle
|0-2
|Premier League
|29/04/2000
|Newcastle vs. Coventry
|2-0
|Premier League
|16/10/1999
|Coventry vs. Newcastle
|4-1
|Premier League
|17/02/1999
|Newcastle vs. Coventry
|4-1
|Premier League
|19/09/1998
|Coventry vs. Newcastle
|1-5
|Premier League
Tabla de posiciones
En síntesis
- Coventry y Newcastle se enfrentan este lunes 12 de octubre por la jornada 6 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Coventry suma 3 puntos en el torneo.
- Newcastle suma 8 puntos en el torneo.