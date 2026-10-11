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Coventry vs. Newcastle en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 6 de la Premier League

Coventry y Newcastle se enfrentan este lunes 12 de octubre, por la jornada 6 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Coventry vs. Newcastle, Premier League
Coventry vs. Newcastle, Premier League

Coventry se juega bastante más que tres puntos el lunes 12 de octubre: viene de rescatar un triunfo clave como visitante y ahora necesita confirmar que no es casualidad ante un Newcastle que todavía no termina de arrancar en la Premier League.

Es la fecha 6 y ya hay equipos que empiezan a sentir la presión de la tabla. Para Coventry, anclado en zona de descenso, cada partido pesa el doble; para Newcastle, es la chance de meterse en la mitad de arriba.

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Horario del partido

  • Argentina: 16:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Coventry llega con apenas 3 puntos en cinco fechas, pero algo cambió: después de caer feo contra Brighton (0-5) y perder contra el City, consiguió un triunfo ajustado 1-0 de visitante frente a Nottingham Forest que le da un respiro anímico antes de este cruce.

Newcastle no termina de encontrar regularidad. Ganó su último partido 2-1 como local ante Hull, pero antes había sufrido una goleada en contra por 4-1 frente a Leeds y un empate 2-2 con Bournemouth. Con 8 puntos y en la mitad de la tabla, necesita hilar resultados para despegarse de la zona media baja.

El historial entre Coventry y Newcastle

El historial entre ambos es amplio y muy favorable a Newcastle: de 52 enfrentamientos, se quedó con 28 victorias contra 13 de Coventry y 11 empates. La diferencia también se nota en los goles, 103 contra 57, y los últimos cruces directos, todos de hace más de una década, repiten el mismo patrón con triunfos de Newcastle en la mayoría de las ocasiones.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
17/02/2010Newcastle vs. Coventry4-1Championship
09/12/2009Coventry vs. Newcastle0-2Championship
26/08/2008Coventry vs. Newcastle2-3League Cup
29/01/2005Newcastle vs. Coventry3-1FA Cup
13/01/2001Newcastle vs. Coventry3-1Premier League
06/09/2000Coventry vs. Newcastle0-2Premier League
29/04/2000Newcastle vs. Coventry2-0Premier League
16/10/1999Coventry vs. Newcastle4-1Premier League
17/02/1999Newcastle vs. Coventry4-1Premier League
19/09/1998Coventry vs. Newcastle1-5Premier League

Tabla de posiciones

En síntesis

  • Coventry y Newcastle se enfrentan este lunes 12 de octubre por la jornada 6 de la Premier League.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
  • Coventry suma 3 puntos en el torneo.
  • Newcastle suma 8 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
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