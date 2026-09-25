De quita de puntos y títulos a expulsión de la Premier League: los posibles castigos a Manchester City tras el fallo en contra por 114 cargos

Bombazo absoluto en el fútbol mundial. Lo que durante años pareció ser un fantasma interminable, finalmente se materializó este viernes: el Manchester City fue declarado culpable en 114 de los 115 cargos por presuntas infracciones financieras cometidas entre 2009 y 2018. Un escándalo sin precedentes que hace temblar no solo a la Premier League, sino también a su flamante estrella, el argentino Enzo Fernández.

Tras una investigación de cuatro años que comenzó por los documentos financieros filtrados por Der Spiegel en 2018, una comisión independiente dictaminó que la institución ciudadana rompió las reglas sistemáticamente. ¿De qué se lo acusa? Básicamente, de no entregar información financiera precisa, ocultar detalles sobre pagos a jugadores y entrenadores, e incumplir las normas de rentabilidad de la competición y el fair play de la UEFA.

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Si bien el club —que hoy es dirigido por el italiano Enzo Maresca y lidera la actual liga británica con puntaje perfecto— negó siempre las acusaciones y ya se prevé que va a apelar el fallo, el mundo del fútbol se pregunta lo más importante: ¿y ahora qué pasa?

Enzo Fernández llegó esta temporada al City (Getty)

Las durísimas sanciones a las que se expone el City

Acá es donde la historia se pone oscura para el equipo líder del City Group. La regla W.51 de la Premier League es sumamente estricta y el abanico de castigos, que pueden incluso combinarse según la regla W.51.7, es tan amplio como letal. Las opciones sobre la mesa son:

Multa económica: es una de las alternativas contempladas por el reglamento oficial.

es una de las alternativas contempladas por el reglamento oficial. Deducción de puntos: puede ser aplicada de forma inmediata en la actual temporada para hundirlo en la tabla, o tener efectos retroactivos.

puede ser aplicada de forma inmediata en la actual temporada para hundirlo en la tabla, o tener efectos retroactivos. Quita de títulos: existe la posibilidad concreta de que el club pierda coronas ya conseguidas. Atento a esto, porque el ex-futbolista Rio Ferdinand ya salió al cruce recalcando que el City debería perder esos trofeos.

existe la posibilidad concreta de que el club pierda coronas ya conseguidas. Atento a esto, porque el ex-futbolista ya salió al cruce recalcando que el City debería perder esos trofeos. Expulsión de la liga / Descenso: es la sanción más temida, también amparada por la reglamentación y la que genera más preocupación en el club de Mánchester.

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El efecto dominó: Enzo Fernández, la salida de Pep y el silencio

La noticia pega de lleno en un equipo que este mismo mercado de verano invirtió 550 millones de dólares, rompiendo el récord absoluto para el fútbol británico al comprar a Enzo Fernández al Chelsea por 145 millones de euros. Ahora, el volante campeón del mundo se encuentra en medio de un sismo institucional en un club que es su nuevo hogar.

Por otro lado, la condena le da la derecha a un histórico que pegó el portazo a tiempo: Pep Guardiola. En 2022, el ya exentrenador del club había sido lapidario al defender a la dirigencia: “Si me mienten, al día siguiente me voy. Me voy y dejaré de ser su amigo”. Cuatro años después de aquellas palabras, los Sky Blues fueron declarados culpables.

Mientras tanto, periodistas británicos aseguran que el ambiente en la City Football Academy es “muy solemne”, con empleados muy preocupados que temen perder sus puestos de trabajo. Ante este caos, desde el club optaron por el Silenzio Stampa en redes. Solo un vocero reafirmó la postura histórica de la institución alegando que el proceso sigue en curso bajo estricta confidencialidad.