Por qué no juega Enzo Fernández en Manchester City vs. Norwich por la Carabao Cup

El mediocampista argentino no forma parte de la alineación de Enzo Maresca en el certamen doméstico. El motivo.

Por la tercera ronda de la Carabao Cup, Manchester City abre las puertas del Etihad Stadium para enfrentar a Norwich City, equipo que actualmente se encuentra deambulando en la mitad de la tabla del Championship. El conjunto ciudadano no cuenta con Enzo Fernández entre sus titulares.

Enzo Maresca confirmó la alineación poco más de una hora antes del encuentro, con el argentino en el banco de suplentes. Luego de haber sido protagonista desde su llegada, el campeón del mundo esperará su oportunidad entre las alternativas.

Su ausencia se debe a una decisión pura y exclusivamente táctica del director técnico, que eligió darle descanso a mucho de los habituales titulares para este duelo luego del triunfo en el clásico de Manchester. Por eso, al ex River le toca esperar su oportunidad para el segundo tiempo.

En contraparte, la rotación permitió que el arquero titular en este cotejo sea Gerónimo Rulli. El argentino hará su debut como jugador de Manchester City y Gianluigi Donnarumma se quedará en el banco.

La formación de Manchester City

Gerónimo Rulli; Rico Lewis, Abdukodir Khusanov, Vitor Reis, Nico O’Reilly; Ayyoub Bouaddi, Mateo Kovacic; Allan, Rayan Cherki, Rayan Aït-Nouri; Foyd Samba.