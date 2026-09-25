Alineaciones de Turquía y Francia para el duelo de la fecha 1 de la Nations League

Con el debut de Zidane en el banco galo, el duelo entre turcos y franceses se anticipa como apasionante.

Turquía recibe a Francia este viernes a las 15:45 horas (hora argentina) en el Kocaeli Stadyumu, en un partidazo correspondiente a la fecha 1 del Grupo A1 de la UEFA Nations League 2026/27.

El conjunto local, arropado por su siempre efervescente público, buscará dar el gran golpe en el inicio del certamen continental, mientras que Les Bleus inician una nueva e ilusionante etapa con el claro objetivo de volver a los primeros planos europeos.

La gran novedad en el elenco galo es, sin lugar a dudas, el estreno de Zinedine Zidane como director técnico. Zizou asume el mando y llega con la misión de devolverle el brillo y la contundencia al equipo. Sin embargo, no la tendrá fácil en su debut, ya que el plantel arrastra bajas de muchísimo peso por lesión

Por el lado del dueño de casa, los dirigidos por el italiano Vincenzo Montella saben que hacerse fuertes de local es innegociable en un grupo tan complejo, además de tener la sangre en el ojo por el fracaso en el Mundial 2026.

Las alineaciones de Turquía y Francia

Turquía: Uğurcan Çakır; Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Oğuz Aydın, Ferdi Kadıoğlu; İsmail Yüksek, Salih Özcan; Arda Güler, Can Uzun; Barış Alper Yılmaz. DT: Vincenzo Montella.

Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Maxence Lacroix, Dayot Upamecano, Adrien Truffert; Manu Koné, Adrien Rabiot; Michael Olise, Rayan Cherki, Ousmane Dembélé; Kylian Mbappé. DT: Zinedine Zidane.

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