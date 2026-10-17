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Dónde ver EN VIVO Fulham vs. Hull por la jornada 7 de la Premier League: TV y streaming online

Fulham y Hull se enfrentan este sábado 17 de octubre, en el Estadio Craven Cottage, por la jornada 7 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Fulham vs. Hull, Premier League
Fulham vs. Hull, Premier League

Fulham recibe a Hull este sábado 17 de octubre desde las 11:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 7 de la Premier League, se disputará en el Estadio Craven Cottage. Fulham llega a este sábado como el único equipo sin ganar en la Premier League y necesita un resultado que lo saque del fondo cuanto antes. Hull, en cambio, se mueve con comodidad en la mitad de la tabla y no quiere perder ese paso.

Para el local esto ya es una final adelantada: cada partido que pasa sin sumar de más lo aleja de la pelea por no descender. Hull, con una campaña más tranquila, puede sacar ventaja de esa urgencia ajena.

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La actualidad de ambos equipos

Fulham no logra despegar. Acumula seis fechas sin conocer la victoria y el partido anterior lo dejó con más dudas que certezas tras caer 1-2 como visitante ante el Ipswich Town. Antes había empatado sin goles con Liverpool y 1-1 con Manchester United, así que el equipo compite pero no le alcanza: con apenas 2 puntos en 6 juegos es el último de los 20 de la liga.

Hull viene de un empate 2-2 como local frente a Everton, el último de varios resultados parejos que lo tienen entre los diez primeros con 9 unidades. No gana hace rato, pero tampoco pierde seguido: cayó ante Newcastle y empató en sus otras salidas recientes, un historial que lo mantiene cómodo sin sobresaltos.

El historial entre Fulham y Hull

El historial entre ambos está prácticamente parejo: de 20 enfrentamientos, Fulham ganó 9 y Hull 8, con 3 empates y una diferencia de gol mínima a favor del local de este sábado (26 contra 25). En los cruces más recientes manda Fulham, que se impuso en los últimos cuatro duelos directos antes de remontarse a un empate 2-2 en 2017 y una goleada 3-0 de Hull en 2019 que rompió esa tendencia.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
07/01/2023Hull vs. Fulham0-2FA Cup
12/02/2022Hull vs. Fulham0-1Championship
21/08/2021Fulham vs. Hull2-0Championship
11/01/2020Hull vs. Fulham0-1Championship
02/11/2019Fulham vs. Hull0-3Championship
30/12/2017Hull vs. Fulham2-2Championship
13/09/2017Fulham vs. Hull2-1Championship
29/01/2017Fulham vs. Hull4-1FA Cup
23/01/2016Fulham vs. Hull0-1Championship
19/08/2015Hull vs. Fulham2-1Championship

Horario del partido

  • Argentina: 11:00 hs

Por dónde ver el partido

  • Argentina: Disney+ Premium
  • Sudamérica: Disney+ Premium
  • México: TNT Sports, Max
  • Estados Unidos: Fubo, Peacock, NBCSN
  • Centroamérica: Max
  • España: DAZN, DAZN3 Spain, Movistar+

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Everton vs. Chelsea — sábado 17 de octubre, 08:30 hs
  • Man City vs. Ipswich Town — sábado 17 de octubre, 11:00 hs
  • Brentford vs. Liverpool — sábado 17 de octubre, 11:00 hs
  • Newcastle vs. Aston Villa — sábado 17 de octubre, 13:30 hs
  • Leeds vs. Manchester United — domingo 18 de octubre, 10:00 hs
  • Brighton vs. Crystal Palace — domingo 18 de octubre, 10:00 hs
  • Bournemouth vs. Sunderland — domingo 18 de octubre, 10:00 hs
  • Nottingham Forest vs. Arsenal — domingo 18 de octubre, 12:30 hs
  • Tottenham vs. Coventry — lunes 19 de octubre, 16:00 hs

En síntesis

  • Fulham y Hull se enfrentan este sábado 17 de octubre por la jornada 7 de la Premier League.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
  • Fulham suma 2 puntos en el torneo.
  • Hull suma 9 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
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