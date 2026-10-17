Dónde ver EN VIVO Fulham vs. Hull por la jornada 7 de la Premier League: TV y streaming online

Fulham y Hull se enfrentan este sábado 17 de octubre, en el Estadio Craven Cottage, por la jornada 7 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Fulham recibe a Hull este sábado 17 de octubre desde las 11:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 7 de la Premier League, se disputará en el Estadio Craven Cottage. Fulham llega a este sábado como el único equipo sin ganar en la Premier League y necesita un resultado que lo saque del fondo cuanto antes. Hull, en cambio, se mueve con comodidad en la mitad de la tabla y no quiere perder ese paso.

Para el local esto ya es una final adelantada: cada partido que pasa sin sumar de más lo aleja de la pelea por no descender. Hull, con una campaña más tranquila, puede sacar ventaja de esa urgencia ajena.

La actualidad de ambos equipos

Fulham no logra despegar. Acumula seis fechas sin conocer la victoria y el partido anterior lo dejó con más dudas que certezas tras caer 1-2 como visitante ante el Ipswich Town. Antes había empatado sin goles con Liverpool y 1-1 con Manchester United, así que el equipo compite pero no le alcanza: con apenas 2 puntos en 6 juegos es el último de los 20 de la liga.

Hull viene de un empate 2-2 como local frente a Everton, el último de varios resultados parejos que lo tienen entre los diez primeros con 9 unidades. No gana hace rato, pero tampoco pierde seguido: cayó ante Newcastle y empató en sus otras salidas recientes, un historial que lo mantiene cómodo sin sobresaltos.

El historial entre Fulham y Hull

El historial entre ambos está prácticamente parejo: de 20 enfrentamientos, Fulham ganó 9 y Hull 8, con 3 empates y una diferencia de gol mínima a favor del local de este sábado (26 contra 25). En los cruces más recientes manda Fulham, que se impuso en los últimos cuatro duelos directos antes de remontarse a un empate 2-2 en 2017 y una goleada 3-0 de Hull en 2019 que rompió esa tendencia.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 07/01/2023 Hull vs. Fulham 0-2 FA Cup 12/02/2022 Hull vs. Fulham 0-1 Championship 21/08/2021 Fulham vs. Hull 2-0 Championship 11/01/2020 Hull vs. Fulham 0-1 Championship 02/11/2019 Fulham vs. Hull 0-3 Championship 30/12/2017 Hull vs. Fulham 2-2 Championship 13/09/2017 Fulham vs. Hull 2-1 Championship 29/01/2017 Fulham vs. Hull 4-1 FA Cup 23/01/2016 Fulham vs. Hull 0-1 Championship 19/08/2015 Hull vs. Fulham 2-1 Championship

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Horario del partido

Argentina: 11:00 hs

Por dónde ver el partido

Argentina: Disney+ Premium

Disney+ Premium Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium México: TNT Sports, Max

TNT Sports, Max Estados Unidos: Fubo, Peacock, NBCSN

Fubo, Peacock, NBCSN Centroamérica: Max

Max España: DAZN, DAZN3 Spain, Movistar+

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Everton vs. Chelsea — sábado 17 de octubre, 08:30 hs

Man City vs. Ipswich Town — sábado 17 de octubre, 11:00 hs

Brentford vs. Liverpool — sábado 17 de octubre, 11:00 hs

Newcastle vs. Aston Villa — sábado 17 de octubre, 13:30 hs

Leeds vs. Manchester United — domingo 18 de octubre, 10:00 hs

Brighton vs. Crystal Palace — domingo 18 de octubre, 10:00 hs

Bournemouth vs. Sunderland — domingo 18 de octubre, 10:00 hs

Nottingham Forest vs. Arsenal — domingo 18 de octubre, 12:30 hs

Tottenham vs. Coventry — lunes 19 de octubre, 16:00 hs

En síntesis