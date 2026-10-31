Dónde ver EN VIVO Hull vs. Ipswich Town por la jornada 9 de la Premier League: TV y streaming online

Hull e Ipswich Town se enfrentan este sábado 31 de octubre, por la jornada 9 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Hull recibe a Ipswich Town este sábado 31 de octubre desde las 12:00 hora de Argentina. El encuentro corresponde a la jornada 9 de la Premier League. Diez puntos tiene cada uno y ninguno termina de despegar en esta Premier League. Un triunfo acá sirve para meterse de lleno en la mitad de tabla con otra cara.

Ninguno llega en gran momento, pero tampoco en crisis, así que el que gane corta una racha de empates y tropiezos que ya se empieza a sentir.

La actualidad de ambos equipos

El Hull viene de empatar 1-1 de local ante el Brentford, un resultado que le sirve relativamente después de la derrota ante el Fulham. Antes de eso había igualado 2-2 con el Everton, así que el equipo acumula más puntos de los que sus últimas actuaciones parecen reflejar. Está décimo con 10 unidades en 8 fechas, en una zona tranquila pero sin margen para relajarse.

El Ipswich Town llega golpeado en su confianza pese a no perder en su visita anterior. Rescató un empate 1-1 ante el Nottingham Forest luego de caer 3-2 frente al Manchester City, resultado que duele más por el marcador que por el rival. Antes había ganado 2-1 como local ante el Fulham, así que el equipo alterna buenos pasajes con bajones. Con 10 puntos y la casilla 12, necesita volver a sumar afuera para no quedar mezclado en la parte baja de la tabla.

El historial entre Hull e Ipswich Town

El historial favorece claramente al Hull, que ganó 13 de los 25 cruces disputados ante el Ipswich Town, por 6 del equipo rival y 6 empates. La diferencia de gol también lo respalda: 39 contra 26 a favor del Ipswich Town.

En los enfrentamientos más recientes la cosa estuvo pareja. El Ipswich Town ganó el último duelo 1-0 y antes el Hull había caído 2-0 de local, pero en el historial más largo aparecen goleadas para los dos lados, como el 3-0 de Ipswich en 2023 o el 3-0 que el Hull le metió de visitante en 2020.

Publicidad

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 03/03/2026 Ipswich Town vs. Hull 1-0 Championship 25/11/2025 Hull vs. Ipswich Town 0-2 Championship 27/04/2024 Hull vs. Ipswich Town 3-3 Championship 03/10/2023 Ipswich Town vs. Hull 3-0 Championship 23/02/2021 Hull vs. Ipswich Town 0-1 League One 24/11/2020 Ipswich Town vs. Hull 0-3 League One 30/03/2019 Ipswich Town vs. Hull 0-2 Championship 15/09/2018 Hull vs. Ipswich Town 2-0 Championship 13/03/2018 Ipswich Town vs. Hull 0-3 Championship 18/11/2017 Hull vs. Ipswich Town 2-2 Championship

Horario del partido

Argentina: 12:00 hs

Por dónde ver el partido

Argentina: Disney+ Premium

Disney+ Premium Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium México: Tubi, FOX One

Tubi, FOX One Estados Unidos: Fubo, Peacock, NBCSN

Fubo, Peacock, NBCSN España: DAZN

Publicidad

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Chelsea vs. Manchester United — sábado 31 de octubre, 09:30 hs

Man City vs. Brighton — sábado 31 de octubre, 12:00 hs

Coventry vs. Sunderland — sábado 31 de octubre, 12:00 hs

Brentford vs. Nottingham Forest — sábado 31 de octubre, 12:00 hs

Bournemouth vs. Leeds — sábado 31 de octubre, 12:00 hs

Tottenham vs. Crystal Palace — sábado 31 de octubre, 14:30 hs

Aston Villa vs. Fulham — sábado 31 de octubre, 17:00 hs

Liverpool vs. Arsenal — domingo 1 de noviembre, 13:30 hs

Newcastle vs. Everton — lunes 2 de noviembre, 17:00 hs

En síntesis

Hull e Ipswich Town se enfrentan este sábado 31 de octubre por la jornada 9 de la Premier League.

se enfrentan este sábado 31 de octubre por la jornada 9 de la Premier League. El partido se transmitirá por Disney+ Premium .

. Hull suma 10 puntos en el torneo.

suma 10 puntos en el torneo. Ipswich Town suma 10 puntos en el torneo.