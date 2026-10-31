Alineaciones de Hull e Ipswich Town para el duelo de la jornada 9 de la Premier League

Hull recibe a Ipswich Town este sábado 31 de octubre desde las 12:00 hora de Argentina. El encuentro corresponde a la jornada 9 de la Premier League. Hull viene de empatar 1-1 con Brentford y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Ipswich Town viene de empatar 1-1 con Nottingham Forest y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Hull e Ipswich Town
Hull (5-4-1): Konstantinos Tzolakis, Lewie Coyle, Semi Ajayi, John Egan, Lucas Herrington, Elliot Stroud, Mohamed Belloumi, Tim Iroegbunam, Regan Slater, Mohamed-Ali Cho, Oli McBurnie. DT: Sergej Jakirović.
Ipswich Town (4-2-3-1): Christian Walton, Abdoul Ouattara, Dara O'Shea, Issa Diop, Leif Davis, Florentino Luís, Julio Enciso, Exequiel Palacios, Abdul Fatawu, Emersonn, Daizen Maeda. DT: Gary O’Neill.
Bajas y ausentes de Hull e Ipswich Town
Hull:
- Matthew Targett (lesión de tobillo; vuelve a mediados de diciembre de 2026)
- Eliot Matazo (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a principios de febrero de 2027)
- Charlie Hughes (lesión en la ingle; vuelve a fines de noviembre de 2026)
- Jack Butland (lesión de codo)
- Mohamed Ali Cho (lesión muscular)
- Lucas Gourna-Douath (lesión en el gemelo)
- Ilyas Ansah (lesión de espalda; vuelve a principios de noviembre de 2026)
- Darko Gyabi (lesión en la ingle; vuelve a fines de noviembre de 2026)
Ipswich Town:
- Saša Lukić (lesión en la ingle)
- Jack Taylor (lesión de rodilla)
La previa de Hull e Ipswich Town: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 31 de octubre
- Hora: 12:00 (hora de Argentina)
- Historial: 25 cruces — Hull ganó 13, Ipswich Town ganó 6 y empataron 6
- Último antecedente: 03/03/2026: Ipswich Town 1-0 Hull
- Próximo partido de Hull: vs. Arsenal, sábado 7 de noviembre
- Próximo partido de Ipswich Town: vs. Bournemouth, domingo 8 de noviembre