Ipswich Town vs. Bournemouth en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 10 de la Premier League

Ipswich Town recibe a Bournemouth este domingo 8 de noviembre desde las 11:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la Premier League, se disputará en el Portman Road Stadium.
Bournemouth llega como favorito de visitante según las casas de apuestas, pero Ipswich Town tratará de dar el golpe.
La actualidad de ambos equipos
En su último compromiso, Ipswich Town empató 2-2 como visitante ante Hull. El conjunto marcha 14° con 11 puntos. Antes empató 1-1 como local ante Nottingham Forest.
Bournemouth viene de ganar 2-0 como local ante Leeds. El equipo ocupa el puesto 9 con 12 puntos. Antes ganó 3-0 como visitante ante Manchester United.
El historial entre Ipswich Town y Bournemouth
Ipswich Town y Bournemouth se enfrentaron 6 veces en los últimos años: 1 triunfo de Ipswich Town, 1 de Bournemouth y 4 empates.
Últimos 6 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|02/04/2025
|Bournemouth vs. Ipswich Town
|1-2
|Premier League
|08/12/2024
|Ipswich Town vs. Bournemouth
|1-2
|Premier League
|03/04/2015
|Ipswich Town vs. Bournemouth
|1-1
|Championship
|22/11/2014
|Bournemouth vs. Ipswich Town
|2-2
|Championship
|21/04/2014
|Ipswich Town vs. Bournemouth
|2-2
|Championship
|29/12/2013
|Bournemouth vs. Ipswich Town
|1-1
|Championship
Horario del partido
- Argentina: 11:00 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: Disney+ Premium
- Chile: Disney+ Premium
- Perú: Disney+ Premium
- Ecuador: Disney+ Premium, Tubi
- Colombia: Disney+ Premium
- Venezuela: Disney+ Premium
- México: FOX One
- Estados Unidos: Fubo, Peacock, NBCSN
- Centroamérica: Tubi
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Sunderland vs. Chelsea — domingo 8 de noviembre, 11:00 hs
- Crystal Palace vs. Liverpool — domingo 8 de noviembre, 11:00 hs
- Brighton vs. Brentford — domingo 8 de noviembre, 11:00 hs
- Manchester United vs. Aston Villa — domingo 8 de noviembre, 13:30 hs
En síntesis
- Ipswich Town y Bournemouth se enfrentan este domingo 8 de noviembre por la jornada 10 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Ipswich Town suma 11 puntos en el torneo.
- Bournemouth suma 12 puntos tras vencer a Leeds, Manchester United y Sunderland.