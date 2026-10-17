Dónde ver EN VIVO Newcastle vs. Aston Villa por la jornada 7 de la Premier League: TV y streaming online

Newcastle y Aston Villa se enfrentan este sábado 17 de octubre, en el St. James Park, por la jornada 7 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Newcastle recibe a Aston Villa este sábado 17 de octubre desde las 13:30 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 7 de la Premier League, se disputará en el St. James Park. Ninguno de los dos llega cómodo en la tabla y este cruce puede ordenar bastante el panorama de ambos en las próximas fechas.

Newcastle y Aston Villa necesitan sumar para no quedar relegados en la mitad de la tabla, en un torneo donde cada punto empieza a pesar temprano.

La actualidad de ambos equipos

El Newcastle llega golpeado después de caer 4-1 como visitante ante Coventry, un resultado que cortó el envión que había tomado con el triunfo 2-1 sobre Hull. Son 8 puntos en seis fechas y el 11° puesto refleja justamente esa alternancia: buenos momentos cortados por tropiezos como el 1-4 sufrido ante Leeds unas semanas atrás.

Aston Villa viene de un empate 2-2 de local frente a Brentford que al menos le permitió cortar la inconsistencia. Antes había goleado 3-2 como visitante a Tottenham, pero también cargó con la derrota ante Nottingham Forest. Con 5 unidades y el 16° lugar, el equipo necesita encadenar resultados para despegarse de la zona baja.

El historial entre Newcastle y Aston Villa

El historial entre ambos tiene 162 antecedentes y una ligera ventaja para el Newcastle, que ganó 71 veces por 53 del Aston Villa, con 38 empates en el medio. La diferencia de gol también lo favorece, 256 contra 238.

En los cruces más recientes no hay un dominador claro: alternaron triunfos en las últimas presentaciones, incluido un 3-1 de Newcastle en febrero y un 2-0 del Aston Villa unas semanas antes. La paridad reciente contrasta con el historial general, más parejo de lo que parece a simple vista.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 14/02/2026 Aston Villa vs. Newcastle 1-3 FA Cup 25/01/2026 Newcastle vs. Aston Villa 0-2 Premier League 16/08/2025 Aston Villa vs. Newcastle 0-0 Premier League 19/04/2025 Aston Villa vs. Newcastle 4-1 Premier League 26/12/2024 Newcastle vs. Aston Villa 3-0 Premier League 30/01/2024 Aston Villa vs. Newcastle 1-3 Premier League 12/08/2023 Newcastle vs. Aston Villa 5-1 Premier League 23/07/2023 Newcastle vs. Aston Villa 3-3 Premier League Summer Series 15/04/2023 Aston Villa vs. Newcastle 3-0 Premier League 29/10/2022 Newcastle vs. Aston Villa 4-0 Premier League

Horario del partido

Argentina: 13:30 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Everton vs. Chelsea — sábado 17 de octubre, 08:30 hs

Man City vs. Ipswich Town — sábado 17 de octubre, 11:00 hs

Fulham vs. Hull — sábado 17 de octubre, 11:00 hs

Brentford vs. Liverpool — sábado 17 de octubre, 11:00 hs

Leeds vs. Manchester United — domingo 18 de octubre, 10:00 hs

Brighton vs. Crystal Palace — domingo 18 de octubre, 10:00 hs

Bournemouth vs. Sunderland — domingo 18 de octubre, 10:00 hs

Nottingham Forest vs. Arsenal — domingo 18 de octubre, 12:30 hs

Tottenham vs. Coventry — lunes 19 de octubre, 16:00 hs

En síntesis

Newcastle y Aston Villa se enfrentan este sábado 17 de octubre por la jornada 7 de la Premier League.

se enfrentan este sábado 17 de octubre por la jornada 7 de la Premier League. El partido se transmitirá por ESPN y Disney+ Premium .

y . Newcastle suma 8 puntos en el torneo.

suma 8 puntos en el torneo. Aston Villa suma 5 puntos en el torneo.