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Dónde ver EN VIVO Newcastle vs. Aston Villa por la jornada 7 de la Premier League: TV y streaming online

Newcastle y Aston Villa se enfrentan este sábado 17 de octubre, en el St. James Park, por la jornada 7 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Newcastle vs. Aston Villa, Premier League
Newcastle vs. Aston Villa, Premier League

Newcastle recibe a Aston Villa este sábado 17 de octubre desde las 13:30 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 7 de la Premier League, se disputará en el St. James Park. Ninguno de los dos llega cómodo en la tabla y este cruce puede ordenar bastante el panorama de ambos en las próximas fechas.

Newcastle y Aston Villa necesitan sumar para no quedar relegados en la mitad de la tabla, en un torneo donde cada punto empieza a pesar temprano.

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La actualidad de ambos equipos

El Newcastle llega golpeado después de caer 4-1 como visitante ante Coventry, un resultado que cortó el envión que había tomado con el triunfo 2-1 sobre Hull. Son 8 puntos en seis fechas y el 11° puesto refleja justamente esa alternancia: buenos momentos cortados por tropiezos como el 1-4 sufrido ante Leeds unas semanas atrás.

Aston Villa viene de un empate 2-2 de local frente a Brentford que al menos le permitió cortar la inconsistencia. Antes había goleado 3-2 como visitante a Tottenham, pero también cargó con la derrota ante Nottingham Forest. Con 5 unidades y el 16° lugar, el equipo necesita encadenar resultados para despegarse de la zona baja.

El historial entre Newcastle y Aston Villa

El historial entre ambos tiene 162 antecedentes y una ligera ventaja para el Newcastle, que ganó 71 veces por 53 del Aston Villa, con 38 empates en el medio. La diferencia de gol también lo favorece, 256 contra 238.

En los cruces más recientes no hay un dominador claro: alternaron triunfos en las últimas presentaciones, incluido un 3-1 de Newcastle en febrero y un 2-0 del Aston Villa unas semanas antes. La paridad reciente contrasta con el historial general, más parejo de lo que parece a simple vista.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
14/02/2026Aston Villa vs. Newcastle1-3FA Cup
25/01/2026Newcastle vs. Aston Villa0-2Premier League
16/08/2025Aston Villa vs. Newcastle0-0Premier League
19/04/2025Aston Villa vs. Newcastle4-1Premier League
26/12/2024Newcastle vs. Aston Villa3-0Premier League
30/01/2024Aston Villa vs. Newcastle1-3Premier League
12/08/2023Newcastle vs. Aston Villa5-1Premier League
23/07/2023Newcastle vs. Aston Villa3-3Premier League Summer Series
15/04/2023Aston Villa vs. Newcastle3-0Premier League
29/10/2022Newcastle vs. Aston Villa4-0Premier League

Horario del partido

  • Argentina: 13:30 hs

Por dónde ver el partido

  • Argentina: ESPN, Disney+ Premium
  • Chile: ESPN, Disney+ Premium
  • Perú: ESPN, Disney+ Premium
  • Ecuador: ESPN, Disney+ Premium
  • Colombia: ESPN, Disney+ Premium
  • Venezuela: ESPN, Disney+ Premium, inter
  • México: TNT Sports, Max
  • Estados Unidos: NBC, Fubo, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, SiriusXM FC
  • Costa Rica: Teletica Canal 7, Teletica En Vivo, Max
  • Guatemala: Max
  • Panamá: Max
  • El Salvador: Canal 4 El Salvador, TCS GO, Max
  • Honduras: Telecadena 7 y 4, DTVC+, Max
  • España: DAZN, DAZN2 Spain, Movistar+

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Everton vs. Chelsea — sábado 17 de octubre, 08:30 hs
  • Man City vs. Ipswich Town — sábado 17 de octubre, 11:00 hs
  • Fulham vs. Hull — sábado 17 de octubre, 11:00 hs
  • Brentford vs. Liverpool — sábado 17 de octubre, 11:00 hs
  • Leeds vs. Manchester United — domingo 18 de octubre, 10:00 hs
  • Brighton vs. Crystal Palace — domingo 18 de octubre, 10:00 hs
  • Bournemouth vs. Sunderland — domingo 18 de octubre, 10:00 hs
  • Nottingham Forest vs. Arsenal — domingo 18 de octubre, 12:30 hs
  • Tottenham vs. Coventry — lunes 19 de octubre, 16:00 hs

En síntesis

  • Newcastle y Aston Villa se enfrentan este sábado 17 de octubre por la jornada 7 de la Premier League.
  • El partido se transmitirá por ESPN y Disney+ Premium.
  • Newcastle suma 8 puntos en el torneo.
  • Aston Villa suma 5 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
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