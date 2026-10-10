Liverpool vs. Man City: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la jornada 6 de la Premier League

El domingo 11 de octubre el Estadio Anfield recibe un partido que pinta para definir quién manda en la Premier League apenas en la jornada 6. Man City llega como único puntero y Liverpool no quiere quedarse atrás en la pelea de arriba.
Se mide el líder de la tabla contra un Liverpool que todavía no encontró su mejor versión pero que no perdió terreno. Un triunfo local lo mete de lleno en la discusión por los primeros puestos.
Horario del partido
- Argentina: 12:30 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: ESPN2, Disney+ Premium
La actualidad de ambos equipos
El Liverpool llega con series mixtas: ganó sus últimos dos partidos, aunque en el medio empató sin goles ante Fulham. Son 9 puntos en 5 presentaciones y el séptimo puesto, una posición que no refleja del todo el nivel que pretende mostrar en Anfield, donde necesita reencontrarse con la efectividad para no perderle pisada a los de arriba.
Man City, en cambio, llega como único puntero con 15 unidades, producto de tres victorias consecutivas, la última un contundente 5-3 ante Sunderland que dejó en evidencia tanto su poder ofensivo como ciertas grietas atrás. Un triunfo en Anfield lo dejaría al frente de la tabla con margen y mandaría un mensaje fuerte al resto de los candidatos.
El historial entre Liverpool y Man City
El historial entre ambos tiene 184 duelos y una ventaja clara para el Liverpool, que ganó 85 veces por 52 de Man City, con 50 empates en el medio. En goles también manda el local histórico, con 313 contra 259.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|04/04/2026
|Man City vs. Liverpool
|4-0
|FA Cup
|08/02/2026
|Liverpool vs. Man City
|1-2
|Premier League
|09/11/2025
|Man City vs. Liverpool
|3-0
|Premier League
|23/02/2025
|Man City vs. Liverpool
|0-2
|Premier League
|01/12/2024
|Liverpool vs. Man City
|2-0
|Premier League
|10/03/2024
|Liverpool vs. Man City
|1-1
|Premier League
|25/11/2023
|Man City vs. Liverpool
|1-1
|Premier League
|01/04/2023
|Man City vs. Liverpool
|4-1
|Premier League
|22/12/2022
|Man City vs. Liverpool
|3-2
|League Cup
|16/10/2022
|Liverpool vs. Man City
|1-0
|Premier League
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Manchester United vs. Tottenham — sábado 10 de octubre, 13:30 hs
- Hull vs. Everton — domingo 11 de octubre, 10:00 hs
- Crystal Palace vs. Nottingham Forest — domingo 11 de octubre, 10:00 hs
- Coventry vs. Newcastle — lunes 12 de octubre, 16:00 hs
En síntesis
- Liverpool y Man City se enfrentan este domingo 11 de octubre por la jornada 6 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por ESPN2 y Disney+ Premium.
- Liverpool suma 9 puntos en el torneo.
- Man City suma 15 puntos tras vencer a Sunderland, Manchester United y Coventry.