Coventry y Crystal Palace se enfrentan este sábado 21 de noviembre, en el Coventry Building Society Arena, por la jornada 11 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Coventry recibe a Crystal Palace este sábado 21 de noviembre desde las 12:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 11 de la Premier League, se disputará en el Coventry Building Society Arena. Hay un fondo de tabla que necesita puntos con urgencia, y este sábado se cruzan dos equipos que llevan varias semanas sin poder sostener un buen resultado. El que pierda, se aleja un poco más de la salvación.

Ninguno de los dos llega con margen para relajarse: Coventry está 17° y Crystal Palace cierra la tabla, así que cada punto pesa el doble de lo normal a esta altura del campeonato.

La actualidad de ambos equipos

Coventry viene de caer 1-3 como visitante ante Everton, después de un triunfo ajustado por 3-1 ante Sunderland que había sido una buena noticia en medio de un andar irregular. Con 9 puntos en 10 partidos, el equipo necesita hilar más de una victoria seguida para despegarse de la zona baja.

Crystal Palace atraviesa un momento más complicado todavía: perdió sus últimos tres partidos, incluyendo la caída 1-3 frente a Liverpool y una goleada en contra ante Newcastle que dejó dudas puertas adentro. Con apenas 7 unidades y el último lugar de la tabla, el partido en Coventry se presenta como una oportunidad que no puede dejar pasar si quiere empezar a revertir la tendencia.

El historial entre Coventry y Crystal Palace

El historial entre ambos tiene 46 antecedentes, con ventaja para Coventry que ganó 21 veces por 12 de Crystal Palace y 13 empates. En goles también se impone el local de este sábado, con 63 contra 51.

Los últimos cruces, eso sí, quedaron lejos en el tiempo: el más reciente que figura es un empate 1-1 en 2012, y antes de eso se repartieron triunfos y empates sin que ninguno lograra una diferencia clara.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 06/03/2012 Coventry vs. Crystal Palace 1-1 Championship 16/08/2011 Crystal Palace vs. Coventry 2-1 Championship 12/02/2011 Coventry vs. Crystal Palace 2-1 Championship 08/01/2011 Coventry vs. Crystal Palace 2-1 FA Cup 13/11/2010 Crystal Palace vs. Coventry 2-0 Championship 20/02/2010 Crystal Palace vs. Coventry 0-1 Championship 21/11/2009 Coventry vs. Crystal Palace 1-1 Championship 07/04/2009 Crystal Palace vs. Coventry 1-1 Championship 08/11/2008 Coventry vs. Crystal Palace 0-2 Championship 26/12/2007 Coventry vs. Crystal Palace 0-2 Championship

Horario del partido

Argentina: 12:00 hs

Por dónde ver el partido

Argentina: Disney+ Premium

Disney+ Premium Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium México: Max

Max Estados Unidos: Fubo, NBCSN

Fubo, NBCSN Centroamérica: Max

Max España: DAZN

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Man City vs. Fulham — sábado 21 de noviembre, 09:30 hs

Tottenham vs. Ipswich Town — sábado 21 de noviembre, 12:00 hs

Chelsea vs. Leeds — sábado 21 de noviembre, 12:00 hs

Bournemouth vs. Nottingham Forest — sábado 21 de noviembre, 12:00 hs

Aston Villa vs. Sunderland — sábado 21 de noviembre, 12:00 hs

Newcastle vs. Arsenal — sábado 21 de noviembre, 14:30 hs

Hull vs. Brighton — domingo 22 de noviembre, 11:00 hs

Liverpool vs. Manchester United — domingo 22 de noviembre, 13:30 hs

Brentford vs. Everton — lunes 23 de noviembre, 17:00 hs

En síntesis

Coventry y Crystal Palace se enfrentan este sábado 21 de noviembre por la jornada 11 de la Premier League.

se enfrentan este sábado 21 de noviembre por la jornada 11 de la Premier League. El partido se transmitirá por Disney+ Premium .

. Coventry suma 9 puntos en el torneo.

suma 9 puntos en el torneo. Crystal Palace suma 7 puntos en el torneo.