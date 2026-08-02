Boca y River, afuera de la Libertadores: así está la Tabla Anual tras los partidos de este domingo

Luego de las primeras tres fechas en el Torneo Clausura, los gigantes del fútbol argentino se complican en la pelea por los boletos para 2027.

Los 30 equipos del fútbol argentino ya se disputan el título del Torneo Clausura 2026. En paralelo, intentan sumar con especial atención de la Tabla Anual, que define los principales objetivos de cara al próximo año: clasificación a las copas, un descenso e, incluso, un título.

Este domingo se disputaron 5 nuevos compromisos por el certamen de este segundo semestre y los gigantes del fútbol local no pudieron sumar sus primeras victorias. Boca empató ante Newell’s en condición de visitante y River, como local, cayó ante Rosario Central.

Con estos resultados, el Xeneize y el Millonario se mantienen en las partes bajas de la Zona A y B, respectivamente. Sin embargo, el déficit también se traslada a la Tabla Anual, ya que ninguno se encuentra en posición de clasificar a la próxima Copa Libertadores, hasta el momento.

Por ahora, Independiente Rivadavia es el líder con 38 unidades y se estaría consagrando campeón anual y clasificando a la Supercopa Internacional. Por diferencia de gol, Argentinos Juniors ocupa el segundo puesto y se está metiendo en la próxima Libertadores junto a Estudiantes, que acumula 34.

Más atrás, en el séptimo puesto, aparece Boca con 31 y un partido menos. Peor se encuentra River, 10° con 29 unidades e incluso fuera de la clasificación a la Copa Sudamericana 2027.

River, más complicado en la Tabla Anual. (Foto: Getty)

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Así está la Tabla Anual

Independiente Rivadavia – 38 puntos – COPA LIBERTADORES Argentinos Juniors – 38 puntos – COPA LIBERTADORES Estudiantes – 34 puntos – COPA LIBERTADORES Vélez Sarsfield – 34 puntos – COPA SUDAMERICANA Rosario Central – 32 puntos – COPA SUDAMERICANA Gimnasia La Plata – 32 puntos – COPA SUDAMERICANA Boca Juniors – 31 puntos – COPA SUDAMERICANA Independiente – 30 puntos – COPA SUDAMERICANA Barracas Central – 30 puntos – COPA SUDAMERICANA River Plate – 29 puntos Belgrano – 29 puntos

Cómo se juega el resto de la Fecha 3

LUNES 3 DE AGOSTO

16.45 – Sarmiento de Junín vs. Independiente Rivadavia

19.00 – Platense vs. Talleres

19.00 – Vélez Sarsfield vs. Independiente

21.15 – Huracán vs. Banfield

21.15 – Central Córdoba vs. San Lorenzo

Datos clave

Independiente Rivadavia lidera la Tabla Anual del fútbol argentino con 38 puntos.

lidera la Tabla Anual del fútbol argentino con 38 puntos. Boca Juniors ocupa el séptimo puesto de la tabla acumulada con 31 puntos.

ocupa el séptimo puesto de la tabla acumulada con 31 puntos. River Plate figura décimo con 29 unidades, quedando fuera de las copas internacionales.