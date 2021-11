Ya sin el chileno Paulo Díaz para el partido de próximo domingo, el entrenador de River piensa en como reordenar la defensa; Si mantiene al juvenil dentro del once, los laterales seguirán siendo Rojas y Casco.

Las lesiones del equipo no dejan descansar tranquilo a Marcelo Gallardo y por eso el DT comenzó la semana pensando en cómo diagramar una defensa que nuevamente se ve tocada por la ausencia del chileno Paulo Díaz. Con Rojas en condiciones, el Muñeco se debe decidir por Peña Biafore o Angileri.

Tras la baja de Díaz en la previa con Estudiantes, Gallardo se decidió por poner al pibe Felipe Peña Biafore dentro del once y mantener a Robert Rojas y Milton Casco en los laterales del equipo. Sin embargo, la cantidad de situaciones que le generaron a al Millonario podrían cambiar el panorama ante Patronato.

Ante esto, Gallardo ahora podría incluir a Frabrizio Angilieri en lugar de Díaz y así correr a Rojas a la saga central con David Martínez, lo que depositaría a Milton Casco como lateral derecho. Movimientos que no significarían un problema para los jugadores ya que son los roles que ocuparon durante gran parte del campeonato.

Una vez resuelto el problema defensivo, Gallardo se plantea volver a darle una oportunidad en el equipo titular a Brian Romero en lugar de Benjamín Rollheiser, quien ha bajado su rendimiento en los últimos dos partidos. Esta es una variante que se viene realizando en los últimos tres partidos del Millonario en el torneo durante los segundos tiempos con buenos resultados.