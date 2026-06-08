El lateral derecho pertenece al Millonario y, tras su paso por la MLS, todo indica que llegará para pelear el puesto en el segundo semestre.

Por primera vez como entrenador de River Plate, Eduardo Coudet participa en las decisiones del mercado de pases. El DT y la dirigencia trabajan en una profunda limpieza en un plantel que requerirá refuerzos para estar a la altura de los objetivos del segundo semestre.

Nicolás Otamendi y Mauro Arambarri serán las primeras caras nuevas del club de Núñez hacia el Torneo Clausura, pero habrá más incorporaciones. Además, Chacho tendrá la oportunidad de evaluar a los futbolistas que vuelven de sus préstamos y Andrés Herrera puede ser uno de ellos.

El lateral derecho viene de un buen pasaje que duró dos temporada en Columbus Crew de la MLS. En dos temporadas en el equipo de Ohio, el Yacaré dejó buenas sensaciones, pero se acerca un momento de definición en su carrera.

Andrés Herrera debe regresar a River. (Foto: Getty)

El 30 de junio finalizará su préstamo en Columbus Crew, que tendrá que decidirse por el futbolista. Al haber estado cedido por dos temporadas, ya no hay lugar para una tercera y su permanencia solo depende de la opción de compra: 1,2 millones de dólares.

Coudet evaluará a Andrés Herrera

El correntino de 27 años jugó 80 partidos en la Primera de River entre 2022 y 2024, pero podría tener una nueva oportunidad en Núñez. En caso de que se concrete su vuelta, Coudet lo tendrá en cuenta para ser el relevo de Gonzalo Montiel ante la posible salida de Fabricio Bustos.

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