Los hinchas de River eligieron al culpable del mal presente y opinaron si debe seguir o no Eduardo Coudet

Luego de la dura derrota frente a Rosario Central en el Monumental, los fanáticos Millonarios fueron consultados por BOLAVIP.

El semestre de River no pudo haber comenzado peor. Es que, tras una mitad de temporada sin títulos, el Millonario no tenía margen de error, pero los resultados son realmente oscuros. De hecho, quedó eliminado en la Copa Argentina frente a Aldosivi de Mar del Plata y luego cosechó tres derrotas al hilo en el Torneo Clausura 2026.

Barracas Central, Gimnasia y Esgrima La Plata y Rosario Central fueron los verdugos del Millonario en el inicio del certamen doméstico. Sí, este domingo, con el Estadio Monumental de Núñez como escenario, los de Eduardo Coudet no pudieron hacer pie y terminaron viéndose doblegados por el Canalla, 1-0 con gol de Nicolás Otamendi en contra.

Como consecuencia de ello, BOLAVIP salió a la calle y dialogó con los hinchas de River. En medio de ese panorama, se consultó por quién es el principal responsable de este flojísimo presente futbolístico de los del barrio porteño de Núñez. La mayoría de las respuestas apuntaron hacia la dirigencia de Stefano Di Carlo, pero tampoco se salvaron Coudet y los jugadores.

Paralelamente, en lo referido estrictamente al cuerpo técnico que encabeza el Chacho, BOLAVIP preguntó si el actual entrenador de River debe seguir en el cargo o debe dar un paso al costado. Bajo esa órbita, hubo apreciaciones dispares pensando en el futuro, aunque la mayoría se pronunció negativamente hacia el estratega.

La postura de los hinchas sobre el futuro de Coudet

¿El hincha de River sigue bancando al Chacho Coudet? ⁉️



Eso preguntamos en las calles de Buenos Aires y los fanáticos respondieron.



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Los hinchas de River y el máximo responsable de este presente

¿Quién es el máximo responsable del presente de River? ⁉️



Esto nos respondieron los hinchas luego de la derrota ante Rosario Central.



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Los partidos de River en el inicio del semestre