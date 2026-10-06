Bruno Cabral, la gran joya de River, firmó su primer contrato con una imponente cláusula de rescisión

El goleador de solamente 16 años de edad estampó la firma en su primer vínculo con la entidad Millonaria. Todos los detalles.

Es un hecho: Bruno Cabral, una de las grandes joyas que tiene River Plate en sus divisiones inferiores, estampó la firma en su primer contrato profesional. Así, con solamente 16 años de edad, el delantero que saltó a la fama en 2025 gracias a su enorme participación en la Messi Cup aseguró su permanencia en la institución Millonaria.

Cabral, nacido en agosto de 2010, obtuvo el año pasado el récord de ser el máximo goleador de todas las divisiones inferiores del fútbol argentino, despachándose con nada más ni nada menos que 51 anotaciones al cabo de 36 partidos. Sí, números completamente fuera de lo común, con más festejos que presentaciones.

Hace algunas semanas comenzaron las charlas entre las partes implicadas para cristalizar la continuidad de Cabral en River, ofreciéndole el primer contrato profesional. Finalmente, en las últimas horas, se llegó a un acuerdo absoluto y el artillero ya puso la firma en el vínculo en cuestión. Una muy buena noticia para los de Núñez.

Hasta ahora, existía una traba contundente en el reglamento. Es que, antes de agosto, Cabral contaba con apenas 15 años de edad y el reglamento de la Asociación del Fútbol Argentino establece que los futbolistas pueden firmar su primer contrato de trabajo a partir de los 16 años. Ahora, casi dos meses después de cumplir esa edad, se alcanzó el objetivo.

Cabral junto a Messi en la Messi Cup.

El primer contrato de Cabral en River

En definitiva, Bruno Cabral firmó su primer contrato con River, el cual se prolonga hasta diciembre de 2028. Es decir, por dos temporadas más. Paralelamente, la entidad que tiene a Stefano Di Carlo como máxima autoridad continuó con una política que viene implementando desde hace tiempo y le colocó una cláusula de rescisión de 100 millones de euros.

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Antes de recalar en River, Cabral defendió varias camisetas barriales como las de Los Leones de Lomas de Zamora, Fortín de Rivarola, Jucan FC y Parque Chas. Además, entre 2017 y 2022, militó en Camioneros. Finalmente, se sumó al Millonario en 2023, recalando en Pre Novena y necesitando solo una semana de entrenamientos para consumar su fichaje.

DATOS CLAVE

Bruno Cabral firmó su primer contrato profesional con River a los 16 años.

100 millones de euros es la cláusula de rescisión fijada hasta diciembre de 2028.

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