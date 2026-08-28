Weimar Asprilla le mandó un saludo a Santiago Beltrán y explicó por qué Santa Fe venció a River

Después de haber sido el héroe de Independiente Santa Fe, Weimar Asprilla habló del triunfo en los penales ante River. En su declaración, el arquero del equipo colombiano valoró a Santiago Beltrán y se refirió a la particularidad de haber clasificado pese a que su colega tapó dos penales más que él.

“Es un gran chico. Siempre era en pro de burlarnos, de decirnos ‘no estamos atajando nada’, Y yo le decía que es la voluntad de mi Dios“, expresó Asprilla sobre las conversaciones que tenía con su par del Millonario mientras se llevaba a cabo la definición desde los doce pasos.

Luego, continuó: “Muchos podrán decir que de 11 penales atajé 1. Yo les digo que él atajó tres y no pasaron. Dios lo tenía premeditado así, que fuera uno y me tocara a mí cobrarlo (el último). Agradezco a Dios por eso y, de verdad, un saludo grande a Beltrán, que mucha admiración y respeto para con él“.

Weimar Asprilla revela lo que se decían con Beltrán en la tanda de penales: "No estamos cogiendo ni uno"



"Un saludo a Beltrán, es un gran chico"



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Cuándo se juegan los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026

Los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 están programados para septiembre. Los duelos de ida se jugarán entre el martes 8 y el jueves 10, mientras que los encuentros de vuelta serán entre el martes 15 y el jueves 17. CONMEBOL informará las fechas exactas próximamente.

Cuándo y dónde se juega la final de la Copa Sudamericana 2026

La gran final de la Copa Sudamericana 2026 será el sábado 21 de noviembre en la ciudad de Barranquilla, Colombia. El duelo que definirá al campeón del certamen continental se llevará a cabo en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, con capacidad para 49 mil espectadores.